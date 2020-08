Wenn dem Bauherrn das Bauprojekt ins Gesicht geschrieben steht, bedeutet das meist Augenringe und Sorgenfalten. Anders bei Kai Lammers: Der AVENTUS-Geschäftsführer trägt einen Mund-Nasen-Schutz, bedruckt mit einer Visualisierung des AVENTUS-Neubaus, den die Niederlassung Münster der GOLDBECK GmbH in der Katzheide baut. Die Vorfreude auf den neuen AVENTUS-Hauptsitz ist groß bei Lammers und seinen Kollegen, das wurde am Mittwoch beim Besuch der Warendorfer CDU-Ratsfraktion einmal mehr deutlich. In einem hart umkämpften Standortwettbewerb hatte es Bürgermeister Linke geschafft, die Firma AVENTUS von den Vorzügen Warendorfs zu überzeugen und die größte Industrieansiedlung der letzten vier Jahrzehnte zu realisieren.

„Wir zeigen Ihnen heute einen Querschnitt des gesamten Gebäudes, mit Ausnahme des Daches“, sagte Henning Güttler, Leiter Projektmanagement bei GOLDBECK Münster zu Beginn der knapp einstündigen Führung. „Was sie hier geleistet haben, ist großer Sport“, sagte Bürgermeister Axel Linke. Anfang Oktober und damit ein knappes Jahr nach dem ersten Spatenstich plant Aventus den Gebäudekomplex zu übernehmen. Dies sei ein Beleg für den reibungslosen Bauablauf und die konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Bauherrn, der ausführenden Firma und der Stadt Warendorf. Begleitet wurde Bürgermeister Axel Linke von einer Delegation der CDU-Ratsfraktion. „Mit der Ansiedlung des Weltmarktführers im Bereich der freifließenden Schüttgüter ist unserem Bürgermeister ein echter Coup gelungen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Perlewitz.

Bei der Besichtigung des 3600 Quadratmeter großen Bürotraktes und der 5600 Quadratmeter großen Produktionshalle konnten sich alle Beteiligten ein unmittelbares Bild des neuen AVENTUS Firmenstandortes machen.

Die Münsteraner Niederlassung des Industriebauspezialisten GOLDBECK plant und baut den Hauptsitz des Gemeinschaftsunternehmens AVENTUS vom buchstäblichen „weißen Blatt Papier“ bis zum gebäudetechnischen Inbetriebnahmeservice, der weit über die Übergabe in knapp sechs Wochen hinausgeht.

Im Rahmen des Rundgangs verriet Kai Lammers weiterhin, dass sich die Firma Aventus ohne einen Glasfaseranschluss nicht für den Standort Warendorf entschieden hätte. „Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig es war, dass Bürgermeister Axel Linke den flächendeckenden Glasfaserausbau im gesamten Stadtgebiet wesentlich vorangetrieben hat“, sagte CDU-Pressesprecher Stephan Ohlmeier: „Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, die weißen Flecken verschwinden zu lassen und 5G bis an jede Milchkanne zur Verfügung zu stellen.“