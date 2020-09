„Persönliches Gespräch ist ehrlich“

Peter Horstmann (33), Regierungsrat bei der Bezirksregierung Münster, tritt als unabhängiger Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Warendorf an. Unterstützt wird er von einem Kreis unabhängiger Bürger, von SPD , Grünen, der FWG, von den Linken sowie von der Partei „Die Partei“. WN-Redakteurin Joke Brocker sprach mit dem Freckenhorster über die Wahlkampfbedingungen für einen Herausforderer in Corona-Zeiten und seine thematischen Schwerpunkte im Wahlkampf.

Wie sah Ihr Wahlkampf in den vergangenen Wochen aus?

Peter Horstmann: Sehr bunt würde ich sagen. Wir haben versucht die verschiedenen Instrumente der Wahlwerbung zu bespielen, ob digital oder analog. Angesichts der massiven Einschränkungen zum Start meiner Kandidatur, konnten wir online einiges ausprobieren, ob bei Instagram, Facebook oder mit einem eigenen Podcast. Ich bin aber froh, dass mittlerweile auch die persönliche Vorstellung wieder funktioniert – sei es nun im Rahmen von Radtouren, bei Wahlkampfständen oder bei mir im Bürgerforum auf dem Markt.

Wie stark sehen Sie sich durch die Coronakrise als Herausforderer benachteiligt?

Horstmann: Die Coronakrise hat den klassischen Wahlkampf für eine ganze Weile unmöglich gemacht und wird ihn auch weiterhin erschweren. Der Amtsinhaber hat natürlich den Vorteil, dass er bereits bekannt ist und aufgrund seines Amts automatisch in den Zeitungen erscheint. Themen zu setzen, mich bekannt zu machen und vor allem bei den Bürgerinnen und Bürgern für Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten zu werben, war unter den Corona-Bedingungen eine echte Herausforderung.

Parteien und Bürgermeister haben sich in der Pandemie angepasst und versuchen jetzt, auf einer Reihe von digitalen Kanälen potenzielle Wähler zu erreichen. Können Apps, Facebook und Instagram den klassischen Wahlkampf ersetzen?

Horstmann: Ich glaube, dass keine noch so ausgeklügelte Online-Kampagne den direkten Kontakt komplett ersetzen kann. Viele Menschen wollen sich dann doch ein eigenes Bild machen. Für eine Videoaufnahme kann man zigfach neu ansetzen, einen Podcast kann man schneiden, ein persönliches Gespräch ist unmittelbar und ehrlich. Nichtsdestotrotz wird der Online-Auftritt immer wichtiger. Nicht nur junge Menschen beziehen ihre Informationen überwiegend online und wahrscheinlich war es nie leichter mitzuverfolgen, was die Kandidaten so alles unternehmen. Ich glaube, dass diese Art von Wahlkampf auch ein bisschen gegen die allgemeine Politikverdrossenheit helfen kann.

Zu Beginn der Krise gab es Stimmen, die eine Verschiebung der Kommunalwahlen forderten, weil sie die Einschränkungen für den Wahlkampf als zu gravierend betrachteten. Hätten Sie auch dafür plädiert, die Wahl zu verlegen?

Horstmann: Ich kann verstehen, dass einige – gerade zu Beginn der Pandemie – eine Verschiebung der Wahlen forderten. Ich bin aber froh, dass es nicht so gekommen ist. Die Wahlperiode von einigen Bürgermeistern und Landräten ist aufgrund der Angleichung von Bürgermeister- und Kommunalwahlen ohnehin bereits verlängert. Ich glaube, dass es ein wichtiges Zeichen ist, dass wir auch in Zeiten der Krise demokratische Wahlen ermöglichen.

Sie werden getragen von SPD, Grünen, FWG, der Linkspartei, der Partei „Die Partei“ und einer Gruppe unabhängiger Bürger. Wie viel Spielraum bleibt da für eigene Themen?

Horstmann: Welche Schwerpunkte ich setze, entscheide am Ende ich. Zugleich bin ich natürlich dankbar für die inhaltliche Unterstützung und das Briefing durch die Vertreter der verschiedenen Gruppen. Ich empfinde die Vielfalt an Unterstützern keineswegs als einschränkend. Keine der Gruppen kann erwarten, dass ich alle ihre Punkte mittrage und genauso wenig erwarte ich das von ihnen.

Was sind Ihre Schwerpunkte in der bevorstehenden heißen Phase des Wahlkampfes?

Horstmann: Ich möchte in der letzten Woche noch möglichst viel präsent sein und den Menschen die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen. Wir werden noch eine letzte Broschüre verteilen, Wahlkampfstände machen, und es wird sicherlich auch noch ein, zwei Radtouren geben. Der Terminkalender ist voll – und ich freue mich darauf.