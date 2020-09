Eigentlich habe man zu Beginn des Jahres an alte Erfolge anknüpfen. Doch wie so oft in diesem Jahr – machte das Coronavirus dem Warendorfer Rennverein einen Strich durch die Rechnung. „So wie wir früher legendäre Feste gefeiert haben“, sollte das große Jubiläumsfest zur 25-jährigen Neugründung des Rennvereins Warendorf werden, bedauerte der Vorsitzende Ferdinand Leve , dass das Fest nicht zustande gekommen ist. Am Freitag wurde die Jubiläumsfeier in deutlich kleinerem Rahmen in der Gaststätte Allendorf nun nachgeholt. Für die 20 Mitglieder, die zum Teil weitere Anreisen in Kauf genommen haben, ein willkommener Anlass, über die Ereignisse der letzten 25 Jahre zu sprechen.

In den ersten fünf Jahren verfügte der Verein nicht über eine eigene Rennbahn, sodass er keine Rennen ausrichten konnte. Dafür jedoch besagte Feste. Die Warendorfer „Rennbälle“ erfreuten sich nach Angabe des Vorsitzenden großer Beliebtheit. Großen Anteil daran habe der damalige Organisator Walter Grein gehabt. Der 93-jährige wohnt inzwischen in der Eifel und ist extra für das Jubiläum nach Warendorf gereist.

Im Jahr 2000 wurde dann die Rennbahn in der Bauerschaft Velsen errichtet – mit viel Eigenleistung und eher einfach geprägt. Und doch erlangte die Bahn in der Pferderennszene schnell Aufmerksamkeit: „Wir hatten spektakuläre Rennveranstaltungen mit bis zu 12 000 Besuchern“, erinnerte sich Leve, dass mit bis zu 147 000 Euro Wetteinsatz sogar große, etablierte Rennveranstaltungen abgehängt wurden.

Die Warendorfer Rennbahn war eine der ersten, deren Umrandung (im Fachjargon Rails genannt) auf Kunststoff umgerüstet wurde, nachdem die Vorschriften sich aus Sicherheitsgründen geändert hatten. Auch das sorgte für Aufsehen in der Rennsportwelt. „Wir haben das aus Teppichröhren gebaut“, lachte der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Langenbach, der damals die Röhren aus den Abfällen von bundesweiten Teppichgroßhändlern organisiert hatte.

In letzter Zeit ist es etwas still um den Verein geworden, Pferderennen hat es in der Emsstadt schon einige Jahre nicht mehr gegeben. So nutzten die Mitglieder des Warendorfer Rennvereins ihr „kleines“ Jubiläumsfest, um ausgiebig in Erinnerungen an die Vereinsgeschichte und den vielen kleinen Geschichten und Anekdoten rund um die großen Veranstaltungen zu schwelgen.