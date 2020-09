Besuchsverbot für bestimmte Berufssparte

Das momentane Besuchsverbot für Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebes und deren Angehörige trifft eine ältere Dame, die zurzeit im Warendorfer Krankenhaus liegt, hart. Ihre Tochter, die gleichzeitig Bevollmächtigte der Mutter ist, darf sie nicht besuchen – es sei denn, sie würde täglich einen negativen Coronatest vorlegen. Der Ehemann der Tochter arbeitet in einer Fleischfabrik. Der Pressesprecher des Warendorfer Krankenhauses bestätigte dies, bedauerte aber im gleichen Atemzug diese Coronavorschrift, die nach dem zweiten Lockdown im Kreis Warendorf in Kraft getreten sei und bislang immer noch gilt. Betroffen von dem Besuchsverbot seien alle im Haushalt lebenden Personen. „Wir machen das aus der Verantwortung heraus, um unsere Patienten und unsere Mitarbeiter zu schützen“, betonte der Pressesprecher. Die Regeln wurden festgelegt auf Basis der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes und berücksichtigen die Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI). Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu reduzieren, gelten im gesamten Josephs-Hospital nicht nur Hygienevorgaben, sondern auch Besuchseinschränkungen. Besucher müssen sich einem sogenannten Screening auf Symptome einer Covid-19-Infektion unterziehen. Abgefragt wird dabei, ob der jeweilige Besucher über Corona-Symptome klagt, aus Risikogebieten kommt oder in einem fleischverarbeitenden Betrieb arbeitet. Da das Krankenhaus weiß, wie wichtig Besuche für Patienten sind und auch zum Genesungsprozess beitragen können, kommt das Besuchsverbot noch in dieser Woche auf den Prüfstand. Die Krankenhaus-Einsatzleitung beschäftigt sich mit dem Thema. „Es wäre denkbar, dass das Besuchsverbot für die Berufssparte aufgehoben wird“, heißt es.