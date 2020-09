Oktoberfest-Ambiente im überdachten Biergarten

Dem Projektstart seien eine intensive Planung und Absprachen mit dem städtischen Ordnungsamt vorausgegangen, berichtet der Festwirt und versichern, dass im „Warendorfer Wies‘n Biergarten“ selbstverständlich alle Regeln der Coronaschutzverordnung des Landes NRW eingehalten würden.

Im 600 Quadratmeter großen Festzelt werden bayerische Spezialitäten, Oktoberfest-Bier, Cocktails und Oktoberfest-Musik geboten. Genießen können die Gäste das Oktoberfest-Ambiente an 37 Tischen und Bänken, die vorab reserviert werden müssen. Es gibt Vierer- und Achtertische. Aufgrund der Tischabstände – 1,50 Meter zu allen Seiten – ist der Einlass begrenzt. „Es dürfen maximal 300 Leute im Zelt sein“, stellt Strotmann klar. Wer für Freitag (18. September, 19 bis 24 Uhr) einen Vierertisch reservieren möchte, zahlt 25 Euro, für den Achtertisch werden 40 Euro fällig. Wer einen Tisch für Samstag, 19. September, 18 bis 24 Uhr, mieten möchte, ist mit 40 Euro (Vierertisch) beziehungsweise 60 Euro (Achtertisch) dabei. Am Sonntag, 20. September, laden der Festwirt und seine Mitstreiter von 11 bis 18 Uhr zum „Warendorfer Schützen Biergarten Frühschoppen“ ein. Für einen Vierertisch zahlt man dann 25 Euro, für einen Achtertisch 40 Euro.

Strotmann weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich, wenngleich ein Live-DJ für Oktoberfest-Musik sorgen wird, um keine Tanzveranstaltung handelt. Und auch sonst gelte es einiges zu beachten. Beim Betreten des Zeltes sei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am zuvor reservierten Tisch abgenommen werden dürfe. Jeder müsse sich in eine Adressliste eintragen und an seinem Tisch bleiben, es sei denn, er suche die Waschräume auf. Wer den Tisch verlasse, habe den Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wichtig zu wissen: Es gibt keine freie Platzwahl, die Tische werden den Gästen, die an den Tischen mit Getränken und Speisen bedient werden, zugewiesen. Die Tische dürfen nicht gewechselt werden.. Ein Sicherheitsdienst wird kontrollieren, dass sämtliche Vorgaben peinlich genau eingehalten werden. Um Diskussionen mit nicht mehr ganz nüchternen Gästen zu vermeiden, die erfahrungsgemäß nach 24 Uhr so richtig aufdrehten und ausgelassen feierten, würden die Zeltveranstaltungen am Freitag und Samstag um 24 Uhr enden, versichert Strotmann, der sich die Idee des überdachten Biergartens bei Kollegen abgeschaut hat. Diese arbeiteten seit Mai erfolgreich mit diesem Konzept und teilweise viel mehr Gästen, berichtet der Gastronom.

Tickets gibt es ausschließlich online unter jensstrotfasmann.ticket.io.Reservierungen werden nur im Falle einer behördlichen Absage erstattet.