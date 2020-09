Oktoberfest-Ambiente im überdachten Biergarten

„Ziemlich nah dran am Original“ wollen die Macher des Oktoberfestes in Münster sein. Deshalb gibt es dort Bier einer bayrischen Brauerei, das in Originalmaßen serviert wird, also ab einem Liter. Die Preise sind auch fast wie auf der Theresienwiese: In Münster kostet eine Maß 9,80 Euro, in München 10,10 Euro. Anders als auf der Wiesn wird am Albersloher Weg schon vor dem Fassanstich (19.30 Uhr) am ersten Tag ausgeschenkt. Auch was die Musik angeht, werde in der Westfalenmetropole mehr aufgedreht. „Hier ist mehr Party und Lautstärke“, sagt Christian Wasmuth, Mitorganisator des münsterischen Oktoberfestes. Zu essen gibt es Schweinshaxe, Knödel, Brezeln, Hähnchen, Leberkäse und Weißwurst. Letztere essen Bayern übrigens morgens. So, wie einige auch schon um 9 Uhr im Bierzelt sitzen.