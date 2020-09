Alternativen fürs „Wäldchen“

Städte und Gemeinden wollen Weihnachtsmärkte nicht generell verbieten. In Zeiten von Corona fordern sie die Berücksichtigung der Situation vor Ort. Der Städte- und Gemeindebund hat sich dagegen ausgesprochen, Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Krise bereits jetzt abzusagen.

Ob in diesem Jahr das Warendorfer Weihnachtswäldchen stattfinden kann, ist noch unklar. „Entscheidend wird sein, welche Bestimmungen das Land Nordrhein-Westfalen für solche Veranstaltungsformate vorsieht und wie sich das Infektionsgeschehen bis dahin entwickelt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Nach Informationen unserer Zeitung arbeiten die Weihnachtsmarkt-Macher an einem Schutz-Konzept. Diskutiert wird eine Verlagerung des Weihnachtswäldchens auf den Lohwall – mit der Auflage, keinen Alkohol auszuschenken. Im Gespräch soll auch ein Hüttenzauber in der Innenstadt sein

Ungeachtet der unsicheren Situation, ob es einen Weihnachtsmarkt in Warendorf geben wird, hat Bürgermeister Axel Linke nun gemeinsam mit „Eddy“ Erpenbeck vom Bürgerschützenverein Warendorf den Vertrag über die Bewirtschaftung auf den drei kommenden Warendorfer Weihnachtswäldchen unterschrieben. Seit vielen Jahren ist es gute Tradition, dass der Glühweinstand auf dem Warendorfer Weihnachtsmarkt vom Bürgerschützenverein betrieben wird. „Auch, wenn wir noch nicht wissen können, ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird, war es wichtig, diese Tradition auch für die kommenden Jahre vertraglich zu regeln“, so Linke. Neben den Aspekten des Infektionsschutzes seien auch immer die Auswirkungen auf den Einzelhandel sowie Gastronomie- und Hotelbetriebe zu bedenken. Daher entwickele die Stadt Warendorf zurzeit auch alternative Durchführungsformen eines Weihnachtsmarkts.