„Tolle Typen“ beim Talk

Auch in Corona-Zeiten wollen die Macher des noch jungen Talk-Formats „Warendorfer Köpfe“ auf die dritte Runde nicht verzichten. Diese findet unter Hygiene- und Schutzvorkehrungen am Donnerstag (22. Oktober), einen Tag nach Fettmarkt, um 19.30 Uhr im Hotel Im Engel statt. Die Besucherzahl im Saal ist begrenzt: 100 Gäste finden in Pandemie-Zeiten Einlass. Aber die Macher setzen in diesen Zeiten auf Digitales, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Und so wird der Talk per Live-Schaltung übertragen. Die Zuhörer Zuhause können sich direkt in die Sendung einwählen und den vier Talk-Gästen ihre Fragen stellen.

Gäste sind der Kino-Betreiber Johannes Austermann , die Designerin Katharina Rottkemper , Kreisdechant Pfarrer Peter Lenfers und eine Ärztin aus Warendorf, deren Zusage den Veranstaltung bis Dienstag aber noch nicht vorlag.

Das Thema, mit dem alle vier Gäste konfrontiert werden: Corona und die Auswirkungen auf Warendorf. Der Blick, so Christoph Hess, einer der drei Moderatoren, soll jedoch auch nach vorne gerichtet sein: „Was können wir aus Corona lernen, welche Chance gibt es?“ Zu diesem Thema könnten die Aussagen der vier Talkgäste sicherlich sehr interessant sein: Johannes Austermann, der gerade in die Selbstständigkeit gestartet war und durch Corona ausgebremst wurde, den Kopf aber nicht in den Sand steckte und neue Wege fand. Katharina Rottkemper, die Stillmode entwirft. Ihre Kollektion vereint nicht nur Mode und Funktion, sondern ist auch noch nachhaltig. Pfarrer Peter Lenfers, für den Kirche in Corona-Zeiten zur Herausforderung wurde und der sagt: Das Fest Mariä Himmelfahrt wurde uns dieses Jahr nicht genommen, der Inhalt bleibt.“

So interpretierte Gerhard Leve den Geistlichen, der Kirche auch kritisch sieht. In Zusammenarbeit mit dem Praxisnetz Warendorfer Ärzte, so Reinhard Hesse, dritter Moderator im Bunde, habe man eine Ärztin angesprochen, die sicherlich ihre medizinische Sicht auf Corona schildern werde.

Die Warendorfer Köpfe à la Markus Lanz sind aus einer Idee im privaten Kreis entstanden. Dabei sollen weniger Prominente im Mittelpunkt stehen, sondern Otto-Normalbürger, die ihre Wurzeln in Warendorf haben. Hess: „Menschen, die mit beiden Füßen in Warendorf stehen. Menschen, die über ihr Leben und ihre Ansichten erzählen. Tolle Typen.“

Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Buchhandlung Ebbeke ( 0 25 81/9 32 60) und im Hotel Im Engel ( 0 25 81 / 9 30 20). Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder und Jugendliche fünf Euro. Die ersten 100 Tickets gelten für den Einlass vor Ort, danach nur noch als Online-Ticket. Auch diesmal können wieder Fragen auf die Tickets geschrieben und zu Beginn der Veranstaltung abgegeben werden.

Wer die Talkrunde per Live-Stream verfolgt, ist mit fünf Euro dabei. Der Erlös wird komplett gespendet, einmal für die Förderung von Lesekompetenz und zweitens für eine karitative Organisation, die durch die Corona-Krise besonders betroffen war.

Zum ersten Mal gibt es einen Sponsor für die Veranstaltung: die Sparkasse Münsterland-Ost. „Da die Veranstaltung nicht in gewohntem Maße stattfinden kann, wird ein Zuschuss helfen, mit den bisherigen Spendenerlösen gleichzuziehen“, freuen sich die Veranstalter. „Wie es im nächsten Jahr aussieht, ist jedoch noch nicht klar; es ist nicht angedacht die Sparkasse als dauerhaften Sponsor zu gewinnen.“