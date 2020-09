Spannendes Leseerlebnis mit Geheimschrift

Ben, Felix, Gundula, Jacky und Leona stehen vor einem großen Problem – seit der ersten Buchreihe verbringen sie ihre Ferien gemeinsam auf einem Reiterhof im Münsterland. Es geschehen dort immer wieder rätselhafte Dinge, die die Freunde gemeinsam als „Münsterland-Detektive“ aufklären. Doch der Hof fällt einem Brand zum Opfer. Wo sollen die fünf Kinder also die nächsten Ferien verbringen? Autorin Anja Stroot hat genaue Vorstellungen: in Warendorf. Um alles besser für das neue Buch recherchieren zu können, verbrachte Anja Stroot selbst einige Zeit in der Pferdestadt Warendorf, die ihr besonders gut für die geplante Handlung gefiel.

Die Münsterland-Detektive sind wieder da – zur Freude der kleinen Fans. Die Kinderkrimireihe hat längst in den Klassenzimmern der Grundschulen Einzug gehalten, in denen die Autorin zu Lesungen eingeladen war. Die Kinderkrimireihe für Kinder ab acht Jahren wird natürlich auch außerhalb des Münsterlandes gelesen. Für Kinder aus Warendorf ist aber natürlich dieser Band „Ein falscher Hengst?“ besonders interessant, da sie die Orte, wie zum Beispiel das Landgestüt, wiedererkennen. Bürgermeister Axel Linke begrüßt die Leser im Vorwort des Buches und die Stadt Warendorf lädt die Kinder zur Teilnahme an einer Entdeckertour „Warendorfer Stadtgeschichte für Kids“ ein.

Erstmals treffen sich die Münsterland-Detektive, die aus dem Stadtgebiet Hörstel, Rheine und Münster kommen, nicht auf einem Reiterhof in der Nähe von Riesenbeck, sondern lernen eine neue Stadt im Münsterland kennen. Denn ihre Ferien können nicht wie gewohnt stattfinden und sie suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich trotzdem zu sehen. Schließlich verschlägt es sie nach Warendorf, wo sie beim Erkunden der Stadt zwielichtigen Gestalten begegnen. Als die Freunde von der Hengstparade auf dem Landgestüt erfahren, ist ihr Interesse geweckt. Sie mischen sich unter die Zuschauer und schlittern direkt in ihren nächsten Fall. Keine Frage, dass die Münsterland-Detektive sofort die Verfolgung aufnehmen und sich dabei einmal mehr in Gefahr begeben – um ein Pferd zu retten und die Verbrecher zu erwischen. Ob ihr riskanter Plan gelingt?

„Die Mischung aus Detektivabenteuer- und Pferdegeschichten kommt bei den Kindern besonders gut an und ist nicht geschlechterbezogen“, so die Autorin Anja Stroot. „Mit Geheimschrift, Bastelanleitung und Bastelbogen für ein Lesezeichen passend zum Buch und eigenem Detektivausweis wirkt das Leseerlebnis nachhaltig. Und das sollte ja auch im Rahmen einer funktionierenden Leseförderung so sein“, betont die Autorin.

Dass die kleinen Leser auch das inzwischen sechste Buch der Reihe direkt wieder erkennen, verdankt die Autorin der ebenfalls aus dem Stadtgebiet Hörstel stammenden Illustratorin Kristin Pottmeier, die die Reihe seit dem ersten Band begleitet und mit tollen kindgerechten Illustrationen versieht.