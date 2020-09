Hoetmar -

Von Joke Brocker

Dass an der Raiffeisenstraße nicht das von ihnen an dieser Stelle favorisierte Gewerbegebiet, sondern ein Neubaugebiet entstehen soll, hat die Vorstandsmitglieder des Gewerbekreises Hoetmar irritiert. Sie werfen den örtlichen Politikern vor, sie mangelhaft über die Pläne informiert zu haben und sorgen sich um die Zukunft zweier Betriebe an der Raiffeisenstraße.