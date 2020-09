8000 Kulis, Visiere und Spuckwände

Einbahnstraßen, eigene Stifte und natürlich Abstand: Für die Kommunalwahl am Sonntag hat auch die Stadt Warendorf ein umfangreiches Corona-Hygienekonzept erarbeitet.

In den 20 Wahllokalen wird es – wo es möglich ist – ein Einbahnstraßen-System geben, so Holger Niemeyer , Sachgebietsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Warendorf. Dann machen sich die Wähler auf ihren Rundgang, der sie nacheinander zur Wahlkabine, zur Urne und zum Ausgang leitet.

Das NRW-Innenministerium hat den Kommunen für die Wahl umfangreiche Vorgaben und Empfehlungen an die Hand gegeben. So muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten und der Raum regelmäßig gelüftet werden. Außerdem sollen die Wähler möglichst einen eigenen Stift mitbringen, Laufwege sollen markiert und gegebenenfalls Spuckschutzwände errichtet werden.

Die Stadt Warendorf stattet alle 210 Wahlhelfer neben FFP2-Masken zusätzlich mit Gesichtsvisieren aus und nutzt als Wahlräume dieses Mal weder Seniorenheime noch Kindertagesstätten. An den Wahlräumen wird es ein Einlassmanagement geben, damit sich nicht zu viele Wähler gleichzeitig dort aufhalten. In den Wahllokalen gibt es Hinweise auf das Tragen von Mund- und Nasenschutz. Es liegen Masken bereit. Trägt ein Wähler keinen Mundschutz, so Niemeyer, darf er trotzdem wählen. Allerdings muss er so lange draußen warten, bis die Wähler vor ihm den Raum verlassen haben. Anschließend muss desinfiziert werden.

Die Wähler bekommen nach Angaben der Stadt mit den Stimmzetteln auch Kugelschreiber ausgehändigt. 8000 Einwegkugelschreiber hat die Stadt eingekauft, 400 liegen in jedem der 20 Wahllokale. Bei der Abgabe der Stimmzettel können Wähler die Stifte zurückgeben oder mitnehmen. Zurückgenommene Stifte werden dann desinfiziert, ehe sie erneut ausgegeben oder für eine mögliche Stichwahl verwendet werden. Die Stadt empfiehlt ihren Wahlhelfern beim Kontakt mit Dokumenten der Wähler – etwa Ausweis oder Wahlbenachrichtigung – das Tragen von Einmalhandschuhen. Ausreichend hohe Spuckschutzwände sollen Wahlhelfer und Wähler schützen.

Knapp 31 000 Wahlberechtigte gibt es in Warendorf. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie zeichnet sich schon jetzt ein sehr hohes Briefwahl-Aufkommen ab. Stand Donnerstag lagen dem Wahlamt der Stadt bereits über 8500 Briefwahlanträge vor. Aufgrund dieser Zahl rechnet Holger Niemeyer damit, dass der Ansturm in den Wahllokalen nicht mehr so groß sein wird und ein reibungsloser Ablauf mit Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen möglich sein wird.

Drei Kandidaten treten am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Warendorf an: der amtierende Bürgermeister Axel Linke und seine Herausforderer Peter Horstmann und Peter Huerkamp. Alle drei rechnen sich Chancen aus. Doch was braucht es für den Sieg?

Zur Wahl ist eine absolute Mehrheit der gültigen Stimmen notwendig. Erzielt keiner der Kandidaten diese im ersten Wahlgang, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen. Diese Mehrheit muss jeweils mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfassen.

Warendorf wählt am Sonntag aber nicht nur einen Bürgermeistermeister, sondern entscheidet auch über die Zusammensetzung des Stadtrates. Hier kämpfen sieben Parteien und Vereinigungen um Wählerstimmen. Neben den im Rat etablierten Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und die Freien Wähler treten erstmals in Warendorf auch Die Linke und Die Partei an.

Mit ihrem Kreuz entscheiden die Warendorfer am Sonntag zudem über Landratswahl und die Zusammensetzung des Kreistages.

Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden die Stimmen in folgender Reihenfolge ausgezählt: Landrat, Kreistag, Bürgermeister und zum Schluss Stadträte.

Am Wahlabend bietet die Stadt eine Wahlpräsentation in Form eines Live-Streams auf ihrer Homepage an, wo interessierte Bürger die Veröffentlichung der Ergebnisse verfolgen können – jedoch nicht wie gewohnt im Sophiensaal. Der Livestream wird um 19 Uhr beginnen und ist abrufbar im Netz.