Ein bisschen Fettmarkt?

Ob der Trödel aus dem Keller in diesem Jahr noch irgendwie an den Mann oder die Frau kommt? Der Warendorfer Fettmarkt wäre zum Beispiel ein geeigneter Termin.

Doch die Corona-Pandemie sorgt in diesem Jahr dafür, dass all das, was unter die Stichworte Tradition und Brauchtum fällt, plötzlich Spontanität und Flexibilität erfordert. Das gilt auch für den Fettmarkt in Warendorf und seine rund 360-jährige Tradition in der Emsstadt.

Auf der Homepage der Stadt erhascht man eine Vorstellung davon, wie die Fettmarkt-Woche ablaufen könnte, wenn es keine Corona-Pandemie gäbe: Tradition und Töttchen, Kirmes und Marktreiben in der Altstadt.

Andererseits ist das Anmeldeportal für die privaten Trödelanbieter über die Veranstaltungsagentur Brauns Märkte aktuell noch nicht freigeschaltet (Stand Mittwoch, 9. September).

„Klar ist, dass der Warendorfer Fettmarkt in einer anderen als der gewohnten Form stattfinden wird“, sagte Lena Fröhlich, Referentin im Büro des Bürgermeisters, auf Anfrage unserer Zeitung. Wie genau die Fettmarkttage aber in diesem Jahr aussehen werden, darüber konnte sie noch keine verbindliche Auskunft geben. Auf jeden Fall sei die Stadt auf der Suche nach Lösungen, sodass an den Fettmarkt-Tagen in Warendorf „zumindest irgendetwas“ stattfinden könne, insbesondere auch mit dem Blick auf die Geschäftswelt und die Gastronomie, so Fröhlich.

„Aber wir können aktuell noch nicht sagen, wie genau dieses Angebot aussehen wird“, erläutert die Referentin. „Wir sind ständig in Abstimmung darüber, ebenso gibt es laufende Gespräche mit möglichen Ausstellern.“ Nach Informationen unserer Zeitung wird ein kleiner Freizeitpark diskutiert.

Doch der nächste Fixpunkt, der in den laufenden Beratungen anvisiert werde, sei der kommende Stichtag für die Regelungen der Corona-Schutzverordnung, die bis zum 15. September terminiert sei.

„Wobei wir auch nicht wissen, ob das Land die geltenden Regelungen einfach nur weiter verlängern wird, wie es bislang auch schon mehrfach der Fall war. Damit würden wir dann auch nicht weiterkommen.“

So bleibt sowohl den Veranstaltern als auch den möglichen Ausstellern oder Trödel-Anbietern nur eines: mit Flexibilität und Spontanität in die nächsten Wochen zu gehen.

Lena Fröhlich kommentiert dazu: „Uns ist schon klar, dass wir nicht auf den letzten Drücker entscheiden können, wie genau nun der Fettmarkt aussehen soll.“ Dennoch sei es sinnvoll, besonnen die neuesten Regelungen abzuwarten, um möglichst eine optimale Lösung für die Bürger und auch die Geschäfts- und Wirtschaftswelt zu erreichen, zumal die Fettmarkt-Tage ja obendrein mit einem traditionellen verkaufsoffenen Sonntag verbunden seien. „Wir haben ja beim letzten verkaufsoffenen Sonntag in Warendorf erlebt, dass so etwas wieder funktionieren kann“, sagt Lena Fröhlich.

Vielleicht gibt es also vom 17. bis zum 21. Oktober wenigstens ein „bisschen Fettmarkt“. Ohne Flexibilität und Spontanität und zuletzt auch die Disziplin der Besucher wird es jedenfalls nicht gehen.