Rekordverdächtiges Briefwahlaufkommen in Warendorf

Warendorf wählt an diesem Sonntag einen neuen Bürgermeister und entscheidet ebenfalls über die Zusammensetzung des Stadtrates. Es gibt 30 610 Wahlberechtigte, darunter 1995 Erstwähler. Seit 8 Uhr sind die 20 Wahllokale in der Kernstadt und in den Ortsteilen geöffnet. Laut Karin Kövener, Leiterin des Bürgerbüros der Stadtverwaltung und gleichzeitig zuständig für die Wahlen, ist der Urnengang bisher ruhig und planmäßig verlaufen. „Alle 210 Wahlhelfer sind erschienen.“ Besondere Vorkommnisse seien nicht zu vermelden. Eine besondere Herausforderung: der Wahlgang unter Corona-Schutzbestimmungen. Desinfektionsmittel, Spuckwände, Mund- und Nasenschutz, Gesichtsvisiere, Einwegkugelschreiber – und Einbahnstraßenregelung in Wahllokalen, wo dies möglich ist. Bei dieser Wahl ist der Wahlgang anders als sonst.

Ein Trend, der sich bereits im Vorfeld abzeichnete: ein rekordverdächtiges Briefwahlaufkommen. Der Ansturm in den Wahllokalen blieb aus. Um 11.30 Uhr lag die Wahlbeteiligung bereits bei 41,27 Prozent (einschließlich Briefwähler). 8555 Briefwahlunterlagen lagen der Stadt vor. Ohne Briefwähler hatten 4079 Wahlberechtigte bis 11.30 Uhr ihr Kreuzchen in den Wahllokalen gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung (ohne Briefwähler) von 13,33 Prozent.

Der große Wahltag hatte für die drei Kandidaten völlig unterschiedlich begonnen. Bürgermeister Axel Linke und Ehefrau Claudia hatten erst einmal ausgeschlafen und gemeinsam gefrühstückt, bevor sie um 10 Uhr das Wahllokal 6 (Mariengymnasium) betraten und ihre Stimmen abgaben.

Da waren die fleißigen Wahlhelfer des Bürgergermeisters bereits im Morgengrauen unterwegs gewesen, um noch einmal Flugblätter an die Haustüren zu stecken. Um 10.09 Uhr hatte das Ehepaar Linke die Kreuzchen gemacht. Beide fiebern dem Wahlabend entgegen, rechnen erst gegen 21.30 Uhr mit einem Ergebnis der Bürgermeisterwahl und weit nach 22 Uhr mit der Auszählung der Stimmen für den Rat der Stadt Warendorf.

Während Axel Linke am Nachmittag Besuch von einem Freund aus Salzgitter bekommt, spielt Ehefrau Claudia noch Handball für die erste Damenmannschaft der WSU (Bezirksliga) im Testspiel gegen Hamm. „Ich kann es einfach nicht lassen“, lacht sie. Früher habe sie in der Verbandsliga in Wettringen gespielt.

Peter Horstmann (2.v.l.) trifft auf dem Weg ins Wahllokal Markus Austerhoff (rechts): „Hauptsache ein Peter wird's“ Foto: Joachim Edler

Mit dem Glockenschlag um 11 Uhr ist Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann auf dem Weg zum Pfarrheim St. Marien. Der 33-Jährige wählt im Wahlbezirk 2. Vor dem Wahllokal trifft er Markus Austerhoff, einer der Unterstützer des dritten Bürgermeisterkandidaten Peter Huerkamps . Beide wünschen sich Glück und Austermann ruft ihm zu: „Hauptsache ein Peter wird's.“

Auf seinem Wahlgang begleitet wird Horstmann von seinem Bruder Paul, der auch zum Unterstützerteam gehört. Die Nacht sei kurz gewesen, gesteht Peter Horstmann, Spätschicht am Samstagabend im Bürgerforum am Markt, wo er auch nach der Wahlpräsentation im Sophiensaal mit seinen Unterstützern sein werde. Gut geschlafen habe er trotzdem. Den Nachmittag verbringe er im Familienkreis.

Peter Huerkamp mit Ehefrau Daniela und den Kindern Jonathan und Sarah in Wahllokal 4 (Astrid-Lindgren-Schule). Foto: Joachim Edler

Um 14 Uhr wählt Peter Huerkamp, der dritte Bürgermeisterkandidat, gemeinsam mit Ehefrau Daniela in der Astrid-Lindgren-Schule. Huerkamp trägt einen schwarzen Anzug, die Krawatte in den Stadtfarben weiß-blau-rot. Die Nacht habe er gut geschlafen: „Ich bin entspannt“, sagte Huerkamp vor seinem Wahlgang in der Astrid-Lindgren-Schule. Nach dem Aufstehen sei er erst einmal eine Stunde durch die Stadt gejoggt und habe die Ruhe auf sich wirken lassen. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit seiner Ehefrau ist Tochter Sarah mit ihrem Freund aus Frankfurt angereist. Die Familie betritt das Wahllokal Nummer 4, das wohl zu den kleinsten gehört. Das zum Wahllokal umfunktionierte Klassenzimmer ist über einen Nebeneingang der Schule zu erreichen.