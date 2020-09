Nach Corona gibt‘s großes Formationsfest

Auch wenn es in diesem Jahr bei den Hinter den drei Brücken-Schützen wegen Corona eher ruhig zuging – das kommende Jahr wird richtig turbulent. Die Schützen haben viel vor 2021. Das wurde am Freitagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung, die nicht wie gewohnt im Emshoff, sondern Pandemie-bedingt in die Reithalle am Josephshof verortet worden war, nur allzu deutlich.

So ist vom 30. Juli bis 1. August 2021 statt eines einfachen Schützenfestes ein großes Formationsfest in Gröblingen-Velsen geplant. Jede der insgesamt acht Formationen, vom Vorstand, der Damengarde, dem Offiziercorps, den Corps der ehemaligen Könige und Königinnen, den Sportschützen, der Ehrengarde bis hin zu den Schwattjacken kann ihren eigenen Vogelausschießen. Also werden am Ende auch dementsprechend viele royale Herrscher gekrönt.

Aktuell 508 Mitglieder

Noch dazu feiert der aktuell 508 Mitglieder starke Verein mit einer Vielzahl an Gastvereinen sein 100-jähriges Bestehen. Kreativ, gemeinschaftlich und fröhlich – ganz getreu dem ihnen von den Gründern mitgegebenen Motto „In Naut un Daut hol wie tohaup“.

Auch das Kreisehrengarden-Treffen im August, bei welchem die Drei-Brücken-Schützen Ausrichter sind, ist ein echtes Highlight für alle Vereine. Außerdem wird es im Oktober im Kolpinghaus eine 80er-Jahre Party geben, zu der jeder willkommen ist.

Kassierer Michael Gövert konnte während der Versammlung vor der Vorschau auf das kommende Jahr von einer soliden Finanzlage mit einem Plus in der Kasse berichten. Er verkündete zudem, dass der Jahresbeitrag von 30 Euro bestehen bleibt und nicht erhöht wird.

„ Wir sind sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben. " Präsident Hennes Bußmann über den neuen Geschäftsführer Sven Wandel

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen zudem vier Wahlen. Frank Dollmann ließ sich nicht wieder als Geschäftsführer aufstellen. Einstimmig mit vier Enthaltungen wählten die rund 40 Stimmberechtigten stattdessen Sven Wandel in dieses Amt. „Er wollte eigentlich kürzer treten. Doch keine Leiter war vor ihm sicher, wenn es um die Organisation beim Schützenfest im vergangenen Jahr ging. Wir sind sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben“, lobte Präsident Hennes Bußmann das Engagement des Neuen.

Detlef Kamermann erhielt erneut das Vertrauen der Mitglieder und wurde in seinem Posten als Schriftführer bestätigt. Auch Wolfgang Rüsel bleibt dem Verein als Beisitzer erhalten. An seiner Seite ist nun Ingo Retzlaff, der Marc Neusel als Beisitzer ablöst.