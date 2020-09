Warendorfs Wähler haben Bürgermeister Axel Linke sowie seinen Unterstützerparteien von CDU und FDP einen politischen Erdrutsch beschert: Linke kam bei der Bürgermeisterwahl nicht einmal auf 30 Prozent. Er muss sich am 27. September einer Stichwahl mit Herausforderer Peter Horstmann (33 Jahre, Verwaltungsjurist, Wahlslogan: „erfrischend unabhängig“) stellen, der zeitweise sogar über der 50 Prozent-Marke lag, aber nach Auszählung aller 20 Wahlbezirke wieder knapp darunter landete: 49,53 Prozent. Auf den dritten Bürgermeisterkandidaten, Peter Huerkamp („parteifrei“), entfielen 20,54 Prozent der Stimmen. „Das ist Demokratie“, sagte Huerkamp und bedankte sich bei seinen Mitbewerbern für einen fairen Wahlkampf sowie bei seiner Familie und seinen Unterstützern.

Peter Horstmann, der in 14 Tagen als klarer Favorit in die Stichwahl geht, sprach von einem „Hammer-Ergebnis“. Er habe sich die nächsten 14 Tage Urlaub genommen, um noch einmal alles zu geben und die Wähler zu motivieren. Der 33-jährige machte dem amtierenden Bürgermeister Axel Linke (54) den Kampf ums Rathaus schwer. Der erste Schock kam um 20.15 Uhr gleich mit der Auszählung des ersten Wahlbezirkes 17 in Freckenhorst (Everwordschule): hier fuhr Horstmann, gebürtiger Freckenhorster, über 61 Prozent ein und verwies Linke auf gerade mal 20 Prozent. Nicht anders sah es in Wahlbezirk 18 (Freckenhorst) aus.

Schwer enttäuscht äußerte sich Bürgermeister Axel Linke: „Persönlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Ich habe fünf Jahre gute Arbeit geleistet und Warendorf vorangebracht. Hier ist nicht meine gute Arbeit honoriert worden, sondern Stimmung gemacht worden.“ Als Beispiele dafür nannte Linke das Aus des Lehrschwimmbeckens und die Schließung des Augustin-Wibbelt-Gymnasiums. „Es macht mich fassungslos, dass mir diese Themen angelastet werden – ebenso die B 64n – eine Maßnahme des Bundes.“

Der Bürgermeister muss weiter zittern. Er werde die nächsten 14 Tage natürlich noch kämpfen. Linke: „Möge der Bessere gewinnen.“

Dass Themen im Wahlkampf schon mal emotional diskutiert werden, fand Peter Horstmann durchaus legitim und wies Linkes Vorwurf der Stimmungsmache energisch zurück. Die Wähler hätten entschieden und das sei eben Demokratie.