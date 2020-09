Alte Häuser – Zeugen des Wandels

Mit technischer Ausrüstung reagieren die Altstadtfreunde jetzt auf die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Am „ Tag des offenen Denkmals “ am Sonntag hatte die für Stadtführungen angeschaffte Mikrofonanlage ihren ersten offiziellen Testlauf – und diesen mit Bravour bestanden. Jeder Teilnehmer erhielt einen (natürlich desinfizierten) Empfänger, dessen Ohrhörer bequem getragen werden kann, um den Ausführungen von Laurenz Sandmann stets folgen und dabei gleichzeitig genügend Abstand zu den anderen Teilnehmern der Führungsgruppe wahren zu können.

Schnell stellte sich heraus, dass die Anlage, die mit Fördermitteln des NRW-Programms „Neustart“ angeschafft wurde, auch unabhängig von Schutzauflagen ein echter Gewinn für die Führungen des Vereins ist. Selbst ein vorbeiknatterndes Moped störte die Ausführungen nicht.

Der Testlauf der Anlage wurde in eher kleinem Kreis durchgeführt. Mit Margret und Thomas Bergmann und Anja Faltmann waren die Teilnehmergruppe überschaubar. Die Führung selbst hatte sich am Motto des bundesweiten Denkmaltags orientiert: „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“

Die Gruppe besuchte einige Baustellen, die derzeit an mehreren Orten in der Altstadt zu finden sind, etwa das alte Färberhaus am Kletterpohl oder das ehemalige Posthotel an der Oststraße. „Denkmalpflege ist kein eingefrorener Zustand“, machte Laurenz Sandmann deutlich, dass auch den Altstadtfreunden bewusst sei, dass Denkmäler nur erhalten werden können, wenn man sie nutzbar macht: „Man muss schauen, wie man ein Haus zukunftsfähig macht.“

Veränderungen in der Nutzung der Häuser habe es immer gegeben und müsse es auch weiter geben. Man könne in einem alten Haus lesen wie in einem Buch, betonte der Hausforscher, dass Gebäude so auch immer die Geschichten und Lebensumstände der Menschen, die jeweils dort lebten, erzählten. In der Denkmalpflege müsse man den Prozess des Wandels stets mitverfolgen.