Fürs Kreuzchen: Kandidaten nebeneinander

Warendorf wählt am 27. September einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Axel Linke ( CDU ) muss in die Stichwahl gegen Herausforderer Peter Horstmann , der als Favorit ins Rennen geht. Der „unabhängige“ Horstmann, der im Wahlkampf von SPD, Grüne, FWG, den Linken und Die Partei unterstützt wird, bescherte dem Amtsinhaber Axel Linke und dessen Unterstützern von CDU und FDP am Sonntag einen politischen Erdrutsch.

Linke, fünf Jahre im Amt, kam bei der Bürgermeisterwahl auf 29,9 Prozent. Zur Stichwahl kommt es, da Horstmann knapp die 50-Prozent-Hürde verpasste und bei 49,5 Prozent der abgegebenen Stimmen landete.

Aufgerufen zur Stichwahl am Sonntag, 27. September, sind 30 610 Wahlberechtigte. Die Wahlbenachrichtigungskarten behalten ihre Gültigkeit, heißt es aus dem Wahlamt der Stadt. Die Wähler werden nicht erneut angeschrieben.

Bei der Wahl im Wahllokal wurde den Wählern die Wahlbenachrichtigungskarte wieder ausgehändigt. Die gilt auch für die Stichwahl. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr hat, sollte sich in seinem Wahlbezirk mit dem Personalausweis ausweisen können.

Gewählt wird am 27. September in den bekannten 20 Wahllokalen in der Kernstadt und den Ortsteilen. Die Wahlvorstände in den Wahllokalen werden größtenteils ausgetauscht und mit anderen Helfern als beim ersten Wahlgang besetzt sein. Am vergangenen Sonntag waren 210 Wahlhelfer im Einsatz. Und was am Sonntag in den 20 Wahllokalen alles aufgebaut war, von Desinfektionsspender über Spuckwänden bis hin zu Kugelschreibern, kann auch erneut so genutzt werden. Und die schon traditionelle Geste, nämlich Schokolade für die Wahlhelfer, gibt es natürlich auch wieder.

Wer bereits beim ersten Wahlgang Briefwahl beantragt hatte, wurde gefragt, ob er die Unterlagen auch für die Stichwahl möchte. Hier galt es, ein Häkchen im besagten Kästchen zu setzen, Wer das gemacht hat, bekommt die neuen Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt.

Es gab 8557 Briefwähler. Von denen haben knapp 8000 erklärt, dass sie auch im Falle einer Stichwahl ihre Briefwahlunterlagen gern zugeschickt haben möchten, weiß Karin Kövener, Leiterin des Bürgerbüros und zuständig für die Wahl.

Seitdem feststeht, dass es eine Stichwahl gibt, müssen Karin Kövener und ihr Team viele Fragen von Bürgern beantworten. Das Telefon steht kaum still. „Einige Wähler wissen nicht mehr, ob sie mit dem ersten Schwung der Briefwahlunterlagen diese auch im Falle einer Stichwahl beantragt haben.“

Karin Kövener rechnet damit, dass ab Donnerstag, 17. September, die Briefwahlunterlagen auch in der Stadtverwaltung persönlich abgeholt werden können. Wer möchte, kann dann auch gleich vor Ort wählen. Aktuell werden die neuen Stimmzettel gedruckt, die wohl nicht vor Donnerstag vorliegen, so Karin Kövener.

Nach der Kommunalwahlverordnung ist die Anordnung der Kandidaten auf dem neuen Stimmzettel, der auch eine andere Farbe hat als bei der Wahl am Sonntag, klar geregelt. Beide Kandidaten stehen nebeneinander. Auf „Augenhöhe“ sozusagen. In Warendorf: links Peter Horstmann, rechts Axel Linke.

Alles rund um die Stichwahl ist auch online auf der Homepage der Stadt (www.warendorf.de) zu erfahren.

Das Wahlbüro befindet sich im Erdgeschoss des linken Gebäudetrakts in den Zimmer 41 und 43 im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung an der Langen Kesselstraße. Es ist geöffnet von montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr. Telefonisch ist das Wahlbüro unter 0 25 81/54 13 30 oder 0 25 81/54 13 31 zu erreichen.