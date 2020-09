Keinesfalls „Regenbogenkoalition“

Die SPD will in ihrer künftigen Ratsarbeit keine „Regenbogenkoalition“ mit Grünen, Linker und „Der Partei“ bilden, sondern „durchaus auch Mehrheitsbeschlüsse mit CDU und FDP haben“. Mit dieser Ansage reagiert Stadtverbandsvorsitzender Andreas Hornung auf das Ergebnis der Kommunalwahl, nachdem er es hatte sacken lassen.

Besonders mit Blick auf die in den sozialen Medien teilweise abwertend und aggressiv geführten Debatten setzt Hornung auf Kooperation: „Der Umgang in den social media beunruhigt mich.“ Diese Beobachtung sei ihm während der heißen Phase des Wahlkampfs sehr klar geworden. „Gerade bei den Reizthemen B64n und Emsinsel vertreten wir ja selbst auch Kompromiss-Varianten“, meint der hauptberufliche Richter im WN-Gespräch, „aber wir haben die Menschen an unseren Ständen in der Regel meist sehr sachlich erlebt. Im Internet wird es da oft sehr schwierig, vermittelnde Positionen einzubringen, weil es den Leuten einfach leichter fällt, gleich sehr persönlich zu werden.“ Auch wenn er selbst nicht um ein deutliches Wort verlegen sei, sei ihm das oft zu weit gegangen. „Das ist letztlich nicht zielführend. Deshalb kann und darf es bei der Betrachtung des Wahlergebnisses auch nicht ums Nachtreten gehen“, so Hornung. Gemeint: Bürgermeister Axel Linke , sein Konkurrent im Kommunalwahlkampf vor fünf Jahren.

Dennoch macht Andreas Hornung im Vergleich mit Linke mit dem Überraschungs-Herausforderer Peter Horstmann „einen klaren Kontrast“ im inhaltlichen Bereich und der Herangehensweise aus. Deshalb habe er sich auch „unheimlich gefreut, dass Peter so ein tolles Ergebnis geholt hat“. Überhaupt sei die Freude in der Partei groß – natürlich auch über die neuen Machtverhältnisse im Stadtrat.

„Wir haben das Angebot von CDU und FDP sehr wohl vernommen“, sagt Andreas Hornung mit Blick auf die anderen Fraktionen im Rat. Zwischen Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke und ihn passe da auch kein Blatt Papier, was die Bereitschaft zur themenbezogenen Zusammenarbeit angeht: „An­drea hat sehr früh gesagt, dass wir auf einen positiven Wahlkampf setzen müssen.“

In der Ratsarbeit setzt der SPD-Chef auf Veränderungen in der Beratungskultur. Die SPD habe sich ja dabei in der letzten Legislaturperiode oft „monolithischen Mehrheitsblöcken“ gegenüber gesehen und sei mit eigenen Anträgen nicht weitergekommen.

Wirtschaftsförderung geeignetes Kooperationsthema

Und jetzt? Hornung: „Jetzt werden wir uns im Vorfeld darüber unterhalten. Ich finde es ungeheuer wichtig, dass wir inhaltlich ins Gespräch kommen.“ Er sei sich dabei aber darüber im Klaren, dass es nicht in allen Themengebieten von CDU und FDP Unterstützung geben könne. Und immerhin hätten die anderen Parteien ja zusammen 43 Prozent.

Aber bei einem Kapitel setze er klar auf Zusammenarbeit auch mit anderen Lagern: „Bei der Wirtschaftsförderung! Jeder weiß ja, dass beispielsweise ,Wiwa‘ und wir gegenseitig gefremdelt haben.“ Explizit im Bereich Pflege und Ausbau der lokalen Wirtschaft könne man gemeinsam einfach mehr erreichen.

Unterschiede wollen die Sozialdemokraten in der Ratsarbeit aber sehr wohl weiter kenntlich machen – sowohl, was die momentane Dimension der geplanten Bundesstraße 64n betreffe, als auch den Nutzungsgrad der Emsinsel. „Wir haben uns da für Variante 1 ausgesprochen“, so Hornung, der auch von einer Resolution gegen die B 64n spricht.