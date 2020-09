Der Ton wird rauer, Hemmschwellen sinken, alles darf offenbar ohne Konsequenzen in den sozialen Netzwerken gesagt werden. Es gibt kaum noch Tabus. Das bekommt der amtierende Bürgermeister zurzeit bitter zu spüren. Die Niederlage vom Wahlabend schmerzt und wirkt noch kräftig nach.

Erstmals nach dem Wahldebakel äußert sich Bürgermeister Axel Linke auf seiner Facebook-Seite ausführlich zu seinem Abschneiden im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl: „Das Wahlergebnis hat mir unerwartet hart gezeigt, dass ein großer Teil Warendorfs mit meiner Arbeit unzufrieden ist. Dennoch lerne ich aus dieser Niederlage.“

Linke räumt ein, dass seine Sicht auf das Erreichte und die Zukunft dieser schönen Stadt sich offensichtlich grundlegend von der Wahrnehmung vieler Wählerinnen und Wähler unterscheide. „Ich erkenne, dass meine Kommunikation nicht ausreichend war, um die Bürgerinnen und Bürger über das Erreichte mit Politik und Verwaltung zu informieren. Im Wahlkampf sind mir unbeabsichtigt Fehler unterlaufen. Das ist falsch gewesen, dazu stehe ich. Es ist eine späte Einsicht, das ist mir bewusst.“ Nach wie vor sei er jedoch stolz auf das Erreichte und stehe bereit, weiterhin die Geschicke von Warendorf gemeinsam mit allen Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in die Hand zu nehmen und als Bürgermeister in der Stichwahl anzutreten. Am Sonntag, 27. September, kommt es in Warendorf zur Stichwahl um den Bürgermeisterposten mit Herausforderer Peter Horstmann. Dieser hatte bei der Kommunalwahl am Sonntag knapp die Hälfte der Stimmen erhalten, der amtierende Bürgermeister Axel Linke kam nur auf gut 30 Prozent. Linke, der viel Zuspruch erhalten habe, bedankt sich bei seinen Unterstützern: „Danke, dass ihr mir die Luft zum Nachdenken und ersten Sortieren gegeben habt.“