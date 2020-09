Am Wahlabend wollte sich Peter Huerkamp , der Drittplatzierte bei der Bürgermeisterwahl noch nicht festlegen. Jetzt ist es amtlich: Huerkamp, der in seinem Wahlbezirk in Hoetmar mit 44,7 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl einfahren konnte, wird Peter Horstmann bei der Stichwahl am 27. September unterstützen. So ist er auch am kommenden Samstag auf dem Sportplatz in Hoetmar dabei, wenn Horstmann noch einmal um Stimmen für sich wirbt.

„So langsam habe ich das Wahlergebnis realisiert“, kann es der 33-Jährige auch Tage nach der Wahl immer noch kaum fassen. Doch er warnt davor, dass damit die Stichwahl schon entschieden sei. „Wichtig ist, dass möglichst viele Wähler erneut zur Wahl gehen und nicht meinen, das wird ein Selbstläufer.“

Horstmanns Ziel sei es jetzt, das erste Ergebnis zu „vergolden“. Nicht nur er sei von dem Wahlergebnis überwältigt gewesen. Viele Gratulationen und Zuspruch habe er in den sozialen Netzwerken und über WhatsApp erfahren. „Das war schon toll und durchweg positiv.“