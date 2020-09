Die Stiftsstadt erfahrbar machen

In Zeiten der Globalisierung und Mobilität habe der beinahe inflationär genutzte Begriff „Heimat“ Hochkonjunktur, bemerkte Hermann Flothkötter in einem launigen Impuls am Mittwoch zum Auftakt eines Infoabends, zu dem der Arbeitskreis Gästeführer eingeladen hatte. Am wohl geschichtsträchtigsten Ort der Stiftsstadt, im Kreuzgang von St. Bonifatius, wollten die Mitglieder des Kreises, darunter Vertreter von Heimatverein und Werbegemeinschaft, das Projekt „Heimat (er)kennen Freckenhorst (er)leben“ vorstellen, an dem sie seit nunmehr zwei Jahren arbeiten. Es gehe darum, „Heimat als lebenswerten und attraktiven Ort erfahrbar zu machen und das kulturelle Erbe Freckenhorsts in die heutige Sprache und auf die heute genutzten Medien zu übertragen“, erläuterte Initiator Christian Murrenhoff , Vorsitzender der Werbegemeinschaft, die Intention des Arbeitskreises. Es gehe auch darum, „das Wissen von Zeitzeugen für die Zukunft festzuhalten“.

In einer ersten Talkrunde entlockte Hermann Flothkötter der stellvertretenden Bürgermeisterin Doris Kaiser, Christian Murrenhoff, Margret Schulze Stentrup, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, und Jana Uphoff, Regionalmanagerin (8+VITAL.NRW), Bekenntnisse zur Heimat. Im weiteren Gespräch erfuhren die Zuhörer, dass von den rund 70 000 Euro, die für das aus vielen Bausteinen bestehende Projekt bereitstehen, 65 Prozent durch 8+Vital. NRW gefördert wurden. Den Eigenanteil von 35 Prozent hat die Stadt Warendorf übernommen. Eine weitere Talkrunde mit den passionierten Gästeführern Annemarie Enninghorst, Friedel Rose und Klaus Gruhn, die Touristen regelmäßig durch ihre Heimat führen, bewies, wie wichtig es ist, das immense Wissen dieser Zeitzeugen und „Botschafter der Region“ beizeiten zu bewahren. Genau hier setzt das Projekt „Heimat (er)kennen, Freckenhorst (er)leben“ an. Der Arbeitskreis Gästeführer bietet inzwischen 13 Führungen, neben den Klassikern ein Orgeldinner oder die Radtour „Eine stille Revolution – Höfe, Pättkes, Landwirtschaft“.

Stahltafeln mit Informationen über Freckenhorst

Überdies werden Schulungsführungen veranstaltet, die anekdotenreichen Ausführungen Friedel Roses wurden aufgezeichnet, auch, um sie anderen Gästeführern zugänglich zu machen. Mit Hilfe eines Heimat-Schecks der Bürgerschützen wurde ein „Panorama-Heimatrundgang“ (www.panorama-freckenhorst.de) realisiert. In Arbeit sind 30 Stationstafeln und drei große Stationstafeln aus Cortenstahl, die, versehen mit QR-Codes, zu barrierefreien Rundgängen einladen sollen. Das Jubiläumsmodell der Stiftskirche und ein Stiftskirchen-Modell mit Einsichten in Entstehung und Entwicklungsgeschichte der Kirche, das Wilhelm Meier bauen wird, sollen Gästen einen guten Überblick geben, wenn sie das Gotteshaus besichtigen. Geplant sind ferner die vollständige Übersetzung der lateinischen Inschriften sowie Workshops für Migranten und Neubürger. Mit Kindern soll erstmalig eine Führung erarbeitet werden.

Am Mittwoch, 23. September, 19 Uhr, sind alle, die mitarbeiten möchten, zum nächsten Arbeitskreistreffen in den Stiftshof eingeladen.