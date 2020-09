Rainer Konermann , hatte das ungewöhnliche Pflanzgefäß, das sich bei näherer Betrachtung als Kohlenwaage entpuppte, gedanklich schon auf dem Schrottplatz gesehen, als Achim Hensdiek bei ihm auftauchte. „Viel zu schade zum Wegwerfen“, fand er und musste Konermann, der wegen der geplanten Nutzungsänderung auf seinem Grundstück an der Dreesstraße gerade im Aufräum-Wahn war, nicht lange überreden, ihm das gute Stück aus dem Jahr 1939 zu überlassen.

Zumal Hensdiek, Mitglied des örtlichen Heimatvereins, sogleich mit einer Idee aufwartete. Generalüberholt würde sich die Kohlenwaage doch hervorragend in der Parkanlage auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände machen, das bis Ende der 1960er-Jahre eine Art zentraler Kohlenumschlagplatz war.

Während sich Konermann freute, dass auf diese Weise die Erinnerung an seine Schwiegermutter, Leni Bröckelmann-Hüve, wachgehalten wird, die den Kohlenhandel nach dem frühen Tod ihres Mannes weitergeführt hatte, war auch Heimatvereinsvorsitzende Wilma Richter sofort Feuer und Flamme. Der Verein unterstütze das Projekt, mit dem an jene Zeiten erinnert wird, da „Der feurige Elias“, eine kleine Dampflok, den Bahnhof in Freckenhorst regelmäßig anfuhr und Kohlen transportierte, die dann per Pferdefuhrwerke auf die Höfe verteilt wurden oder von den örtlichen Kohlenhändlern per Unimog an die Endverbraucher geliefert wurden, gerne.

Am 2. Juni 1956 sei der Zug zum letzten Mal gefahren, doch erst Jahre später, am 19. Januar 1973, sei der alte Bahnhof abgebrochen worden, erinnert sich Achim Hensdiek und freut sich über eine Vielzahl von Unterstützern. Direkt mit im Boot war Reimund Bieckmann, dessen Familie ebenfalls eine Kohlenhandlung betrieb, die im Volksmund „Weiß-Schwarz Bieckmann“ hieß, weil die Familie bereits ein Milchgeschäft betrieb, ehe sie die Kohlenhandlung Brüggemann übernahm. „Das war eine Sauarbeit“, erinnert er sich an manchen Arbeitseinsatz während seiner Kindheit.

Bieckmann und Hensdiek schafften die Kohlenwaage, die von der Firma Hansa in Gelsenkirchen hergestellt wurde, 150 Kilo trägt und 1939 genau 84 Reichsmark (das wären heute 310 Euro) kostete, zur Eisengießerei Schultz, wo sie sandgestrahlt wurde. Anschließend wurde sie im Hof von Reimund Bieckmann frisch gestrichen. Um die Waage vor Witterungseinflüssen zu schützen, schlug Bieckmann den Bau einer Remise vor. Er spendierte die Balken, die von der Firma Albers behandelt wurden.

Inzwischen steht das Fachwerkgerüst, die Gefache werden in den nächsten Tagen ausgemauert. Zement und Steine stiftet die Firma Nienberg, Heinz Nilles von der Firma Tietze wird das Dach der etwa neun Quadratmeter großen Remise mit den ebenfalls gestifteten Dachpfannen decken. Das Fundament für die Remise ist bereits gestern auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände ausgehoben worden. Die offizielle Übergabe der Kohlenwaage wird nach Aussage aller Beteiligten in diesem Herbst erfolgen.