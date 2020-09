Mit sieben Coronavirus- Neuinfektionen hat die Gesamtzahl der seit Anfang März im Kreis Warendorf bekannten Infektionsfälle die 1000er-Marke überschritten und liegt jetzt bei 1001. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises am Sonntag. Im Vergleich zum Vortag wurden drei Gesundmeldungen registriert, somit gelten nun 35 (Freitag: 31) Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert. 945 Menschen im Kreis gelten als wieder gesundet. 21 Todesfälle standen bisher in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die aktuellen Fallzahlen in der Kreisstadt: Warendorf: ein akuter Fall (+1), 81 Gesundete, 1 Verstorbener, insgesamt 83 Infektionen.