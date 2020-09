So funktioniert die Stichwahl

Die Kreuze waren gemacht, bis in die Nacht zählten Wahlhelfer die Stimmen aus. Doch kein Kandidat hatte die absolute Mehrheit. Hier wird am kommenden Sonntag, 27. September, erneut der Bürgermeister gewählt. Da weder Axel Linke (29,9 Prozent) noch Peter Horstmann (49,5 Prozent) im ersten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen bekam, wird es noch einmal richtig spannend: Es kommt zur Stichwahl. Die WN erklären die wichtigsten Fragen.

Der Wahltag gleicht dem der Kommunalwahl, mit dem Unterschied, dass die Wähler nur für einen von zwei Kandidaten abstimmen können. Zur Wahl stehen die beiden Kandidaten, die zuvor die meisten Stimmen für sich verbuchen konnten. Jeder Wähler hat nur eine Stimme.

Weiter auseinander als im Vorfeld erwartet waren die beiden nun übrig Gebliebenen bei der mit großer Spannung verfolgten Wahl des neuen Bürgermeisters. Amtsinhaber Axel Linke wird von CDU und FDP unterstützt, Newcomer Peter Horstmann von SPD, Grünen, FWG, Die Linke und Die Partei.

Spannend wird sein, wer nun auf die 4000 Stimmenanteile des ausgeschiedenen dritten Kandidaten Peter Huerkamp hoffen darf. Huerkamp selbst will seine Stimme Peter Horstmann geben (s. Bericht auf dieser Seite).

Seit Donnerstag hat das Briefwahlbüro in der Stadtverwaltung geöffnet. Wer möchte, kann direkt vor Ort wählen oder sich die Briefwahlunterlagen aushändigen lassen, sofern er diese nicht hat schon zugeschickt bekommen.

Die Wahlunterlagen müssen allerdings bis spätestens Sonntag um 16 Uhr im Hauspostkasten der Stadtverwaltung landen.

Es gab 8557 Briefwähler. Von denen haben knapp 8000 erklärt, dass sie auch im Falle einer Stichwahl ihre Briefwahlunterlagen gern zugeschickt haben möchten. „Das ist seit Donnerstag und Freitag auch passiert“, weiß Karin Kövener , Leiterin des Bürgerbüros und zuständig für die Wahl.

Wer keine Wahlunterlagen erhalten hat, sollte sich schnellstmöglich mit dem Wahlamt in Verbindung setzen. Karin Kövener rät aufgrund der knappen Zeit zum Gang ins Wahlamt der Stadt. Und dort herrscht auch täglich lebhafter Wählerandrang vor den Zimmern 41 und 43.

Kövener rechnet erneut mit einem hohen Briefwahlaufkommen, vermochte am Montag allerdings noch keine Zahl zu nennen und verweist auf Ende der Woche. „Der Anteil der Briefwähler ist erneut sehr hoch.“

Gewählt wird am Sonntag in den bekannten 20 Wahllokalen in Warendorf und den Ortsteilen. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr hat und keine Briefwahl beantragt hat, kann auch unter Vorlage des Personalausweises am Sonntag in den Wahllokalen wählen.

Und was vor 14 Tagen in den 20 Wahllokalen alles aufgebaut war, von Desinfektionsspendern über Spuckwände bis hin zu Stiften, kann erneut so genutzt werden. Die 210 Wahlhelfer allerdings werden größtenteils ausgetauscht, die Wahlvorstände neu besetzt.

Am Wahlabend bietet die Stadt ab 18 Uhr erneut eine moderierte Live-Übertragung des Wahlergebnisses aus dem Sophiensaal an. Die beiden Bürgermeisterkandidaten und ihre Unterstützer werden anwesend sein. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nur eine begrenzte Anzahl an Gästen zugelassen.