Erstmals seit 20 Jahren findet in der kommenden Session im Golddorf kein Karnevalsumzug statt. Diese Entscheidung haben die Vorstandsmitglieder des Karnevalsclubs Hoetmar ( KCH ) um Präsident Norbert Liermann am Donnerstagabend getroffen. „Unser Tulpensonntagsumzug ist bis weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und ist in den letzten Jahren immer länger geworden“, sagt KCH-Schriftführerin Steffi Kottenstedde: „Alles andere als eine Verschiebung der 21. Auflage um mindestens ein Jahr wäre zurzeit aber unverantwortlich.“

Aufgrund der Corona-Pandemie hatten sich die Karnevalisten bereits im Sommer dazu entschieden, dass Prinz Jonas I. (Neite) von „Fußballfeld und Farbenwelt“ bis 2021 das Narrenzepter schwingen wird und der eigentlich für den 13. November geplante Karnevalsauftakt ersatzlos ausfällt. „Insbesondere für unseren Karnevalsumzug beginnen die Vorbereitungen weit im Voraus“, sagt Steffi Kottenstedde. Um auch den Wagenbauern und Fußgruppen Planungssicherheit zu geben, habe man sich frühzeitig für eine Absage entschieden.

Ob in der kommenden Session überhaupt Veranstaltungen in Hoetmar stattfinden dürfen, vermag der KCH-Vorstand derzeit nicht zu prognostizieren: „Wir müssen schauen, wie sich die Situation entwickelt und ob zum Beispiel Besuche im Kindergarten oder in der Grundschule möglich sind.“ Prinz Jonas hatte bereits vor Wochen verkündet, dass er mit seinem Elferrat vom „KC Biernotverein“ auf einige Termine hoffe und trotz der Corona-Pandemie für gute Laune im Dorf sorgen möchte.

Stattfinden wird auch die Jahreshauptversammlung des KCH am 31. Oktober um 20 Uhr in der Gaststätte Northoff. Neben einem Rück- und Ausblick stehen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Mit Präsident Norbert Liermann scheidet eine Persönlichkeit aus, die den Karneval in Hoetmar in den Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Der KCH freut sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung.