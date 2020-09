Mit einem persönlichen Brief wendet sich Bürgermeister Axel Linke in diesen Tagen an die Bürger Warendorfs.

Die persönlichen Worten auf Papier haben in der Stadt und in den sozialen Netzwerken (Facebook und Co.) unterschiedliche Redaktionen ausgelöst. Die Bürgermeisterwahl ist längst zur virtuellen Schlamm-Schlacht geworden.

„Ein weißes Blatt Papier ist die beste Basis, um seine Gedanken zu sortieren“, schreibt Linke gleich am Anfang des Briefes, der an Haushaltungen verteilt wurde. Später räumt er Fehler ein, ist aber auch nach wie vor stolz auf Erreichtes: „Ich bin stolz, dass wir große Schritte gemacht haben. Wir haben in fünf Jahren Vieles erreicht und für die Zukunft Warendorfs angestoßen.“

Wie schon auf der Facebookseite des Bürgermeisters, gesteht Axel Linke „unbeabsichtigte Fehler im Wahlkampf“ ein. Dazu stehe er und er würde heute „anders handeln“. Ihm sei bewusst, dass diese Einsicht spät komme.

Das Wahlergebnis vom 13. September habe dem Bürgermeister „unerwartet hart gezeigt, dass sich meine Wahrnehmung grundlegend von der vieler Wählerinnen und Wähler unterscheidet.“

Linke stehe aber nach wie vor bereit, weiter die Geschicke von Warendorf gemeinsam mit allen Beteiligten aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft in die Hand zu nehmen und mit Kontinuität, Erfahrung und Einsatzbereitschaft als Bürgermeister in der Stichwahl am 27. September anzutreten.“