SN liefert Rap-Musik mit Lokalkolorit

„Ich bin da“, kündigt der 20-jährige Warendorfer in seiner neuen Single mit gleichnamigem Namen an. Vom „Startschuss“ rappt der Student. Einem Startschuss für eine Musik-Karriere. Sebastian Homburg, der sich SN nennt, hat den Traum, irgendwann von seiner Musik zu leben. Doch er bleibt realistisch. „Ich will erst mal die Kirche im Dorf lassen“, sagt der 20-Jährige im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten . Deswegen habe er sich mit „Ich bin da“ auch noch bei keinem Musik-Label beworben.

Bescheiden, aber mit viel Potenzial

Homburg gibt sich ohnehin recht bescheiden – besonders für einen Rapper, der anscheinend großes Potenzial hat. Aber Homburg spricht in seinem Song, den er in der vergangenen Woche veröffentlichte, nicht über Drogen, Gewalt oder Waffen – wie es in der Branche sonst üblich ist –, sondern eben über sich selbst, seinen endgültigen Start als Rapper.

Schon seit er etwa 13 Jahre als ist, hört und interessiert er sich für Rap. „Klassische Musik, Pop oder Rock war nie so meins“, erzählt Homburg, dass diese Musikrichtung später auch die Pausen-Gespräche an seiner Schule, dem Gymnasium Laurentianum, dominiert haben. Mit 15 habe er selbst angefangen Texte zu schreiben und zuhause etwas zu rappen.

Neben seinen Hobbys Breakdance und Boxen wurde die Musikrichtung ein immer größerer Teil seines Lebens. Dann lernte er Liron Hilwerling kennen, damals Schüler am Mariengymnasium in Warendorf. „Er ist eine Art Sound-Engineer, kennt sich super mit den technischen Komponenten aus“, sagt Homburg. Gemeinsam habe man dann vor zwei Jahren den Song „Vibez“ veröffentlicht. „Erstmal nur bei Youtube. Für Freunde und Bekannte“, sagt der Jung-Rapper, der seinen ersten Auftritt dann auf dem „Chaos-Tag“ an seiner Schule hatte und dafür gutes Feedback bekam.

Veröffentlichung auf Spotify und Co.

Seit dem Abitur vor zwei Jahren intensivierte Homburg dann gemeinsam mit Liron Hilwerling seine Bemühungen rund um die Musik. Zusammen mit Max Krüger, einem 26-jährigen Content-Creator aus Münster, begann man vor drei Monaten die Single „Ich bin da“ zu produzieren, inklusive professionellem Video. Vergangene Woche stand dann die Veröffentlichung an. Spotify, Amazon Music, Youtube, iTunes – überall ist die Single verfügbar.

Schon nach wenigen Tagen wurde der Song jetzt tausendfach abgespielt und aufgerufen. Und das Musikvideo bietet echtes Lokalkolorit. Sebastian Homburg alias SN fährt darin mit der Eurobahn von Warendorf nach Münster – und zurück geht es mit dem Auto.

„Klar hört sich für viele Warendorf erst mal nicht so cool an wie Berlin oder Köln. Aber ich wollte authentisch bleiben. Ich komme aus Warendorf, alle meine Freunde wohnen hier“, erklärt Homburg, der gemeinsam mit Hilwerling und Krüger schon an der Veröffentlichung des nächsten Songs inklusive Musikvideo arbeitet. Früher habe man, um erfolgreich zu werden, in Berlin oder anderen größeren Städten wohnen müssen. Heute sei es dank Internet einfacher geworden, auch in kleineren Städten Fuß zu fassen. In Zukunft möchte SN auf jeden Fall öfter live auftreten. Vor drei Wochen stand er schon im Cuba Nova in Münster auf der Bühne – das Feedback sei sehr gut gewesen.