Als der Saal noch toben durfte

„Wir haben kein Interesse daran, ein Hotspot zu werden und Schlagzeilen zu machen“, hat Eckhard Nergert die Karnevalssession 2020/21 längst ad acta gelegt. „Wir hatten das Programm stehen, hatten eine neue Tollität, die glücklicherweise mit uns eine Session weitergeht. Das amtierende Prinzenpaar hängt eine Session an“, erzählt der Jeckensekretär der Karnevalsgesellschaft Silber-Blau. Doch aufgrund fehlender Planungssicherheit ruhe alles. „Stand heute wird es keine Sitzung geben.“

Das Narrenzepter Jopp, das zum Sessionsauftakt am 11. November aus dem Sommerschlaf geweckt werden soll, erwartet eine denkwürdige Session, die es vermutlich lieber verschlafen würde. Denn abgesehen davon, dass die neuen Fahnen der KG Silber-Blau zu Ehren kommen sollen und dass es irgendwann demnächst eine Mitgliederversammlung „unter gewissen Auflagen“ geben soll, wird die fünfte diesmal eine freudlose Jahreszeit werden. Veranstaltungen Fehlanzeige: „Jedes Bier verkürzt den Abstand um 50 Zentimeter“, nennt Nergert einen Grund für die Absage von Pripro und Gala. Ein nur zur Hälfte mit Jecken gefüllter Saal Huesmann sei auch finanziell nicht darstellbar.

Darüber hinaus hätten Akteure erklärt, wegen Corona nicht auftreten zu wollen. Bestes Beispiel sei die Kapelle der Alten Beckumer Stadtwache, deren Mitglieder zu einem großen Teil aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehören, berichtet Achim Hensdiek . Um 50 Leute zu befördern, ergänzt Nergert, müsse man außerdem inzwischen zwei Busse einsetzen: „Das sind doppelte Kosten.“

Wie viele andere Vereine treffe es auch die KG Silber-Blau hart, durch Absagen von Veranstaltungen wie dem Freckenhorster Herbst, auf dem die KG traditionell einen Stand betreibt, keinerlei Einnahmen zu generieren.

Eine Karnevalsabsage in Freckenhorst habe es noch nie gegeben, sind sich Nergert, Hensdiek und Hans Nienberg, ältestes Gründungsmitglied der Nachbargemeinschaft Blumenthal, einig und schwelgen kollektiv in Erinnerungen an jene Zeiten, als die Jecken in den proppevollen Sälen von Dühlmann, Huesmann und Schmiehausen in Siebener-Reihen vor der Theke auf ihr Bier warteten. „Umfallen konnte man da nicht“, sagt Hensdiek. „Betrunken werden aber auch nicht, weil man so lange aufs Bier warten musste“, ergänzt Nergert schmunzelnd. „Der Karneval in Freckenhorst hat gelebt“, bringt es Nienberg auf den Punkt.

Nach den Grauen des Krieges hätten auch in Freckenhorst die Menschen ein Leben in Freiheit feiern wollen, erinnert sich der Mitbegründer der Nachbargemeinschaft Blumenthal. So seien Heinz Hombrink, Jasper Schwermann und „Kohlen Jopp“, Mitglieder der 1949 gegründeten ersten Freckenhorster Nachbargemeinschaft Stadtmitte, die treibenden Kräfte gewesen, die 1951 das erste Karnevalsfest nach dem Krieg auf die Beine stellten.

1952 zog die Nachbargemeinschaft Blumenthal nach. Bei gemeinsamen Erntearbeiten hatte Willi Meier Heinrich Freßmann, Theo Meibeck, Heinrich Helmes und Hans Niemerg vorgeschlagen, auch im Blumenthal Karneval zu feiern. Und obwohl man die ursprüngliche Intention der Nachbargemeinschaften heute mit „gelebte Integration“ überschreiben könnte – konkret ging es darum, die zugezogenen Schlesier zu integrieren –, war niemand Freude und Frohsinn abgeneigt.

„Unsere erste Garde hatte elf Mann und wurde später auf 18 Mitglieder erweitert“, erinnert sich Nienberg. Er selbst gab zwei Jahre lang den Tanzmajor, sein Tanzmariechen war Erika Rehme, heute Röers. „378 zahlende Besucher bei Dühlmann“, zitiert Achim Hensdiek einen von einer rauschenden Karnevalsnacht mit Tanz und Musik kündenden Zeitungsbericht aus dem Jahr 1961.

Die Eintrittskarten für die Karnevalsfeste der Nachbargemeinschaft seien immer ruckzuck ausverkauft gewesen, was sicherlich auch am Programm gelegen habe. So sorgten neben Fred Gito, dem die Jecken das Lied „Westfalenland ist wieder außer Rand und Band“ verdanken, „Die fidelen Bierkutscher“ und immer wieder „Die 3 BEWIBUS“ (Theo Bußmann, Bernhard Bertelwick und Norbert Wienströer) sowie die Kapelle Bußmeyer aus der Nachbargemeinschaft klüngelend für Stimmung. Nach der kommunalen Neugliederung 1975 bauten die Nachbargemeinschaften ihren ersten eigenen Karnevalswagen. Ein Jauchefass sollte den Warendorfern zeigen, was die Freckenhorster von dieser „Zwangsheirat“ hielten.

Dass die Stiftsstadt schon immer eine echte Karnevalshochburg war, zeigt sich nach Ansicht Achim Hensdieks nicht zuletzt daran, dass einige Warendorfer Karnevalsprinzen ihre Wurzeln in Freckenhorst hatten: Addy I. (Bröggelhoff) von den Klüngelender Pielepoggen (1986), Willi III. (Schmedding) von Potts und Land (1996) sowie Rainer I. (Kieskemper), die Pielepogge aus dem Spielzeugland (2008). Hensdiek selbst war 2002 Prinz Karneval in Beckum.