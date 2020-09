Geburtstage feiert der 75-Jährige schon lange nicht mehr. Seinen nicht, und auch nicht den seiner Frau und seiner Söhne. Der alte Mann weiß noch nicht einmal mehr, was das Wort Geburtstag überhaupt bedeutet. Die Erinnerung daran fehlt. Vernichtet. Sie verschwindet einfach aus seinem Kopf. Jeden Tag fehlt ein bisschen mehr. Seit sechs Jahren ist das schon so. Der Mann leidet an Alzheimer. Für Betroffene und ihre Angehörigen ist die Diagnose Demenz meist ein Schock. Doch statt zu resignieren, ist es wichtig, sich über die Erkrankung umfassend zu informieren. Die schleichende Erkrankung des Gehirns schreitet fort, bis der Patient sich kaum noch an etwas erinnern kann.

„Demenz – wir müssen reden“ lautet das diesjährige Motto der „Woche der Demenz“ (21. bis 27. September). Mit dieser bundesweiten Aufklärungsaktion soll vor allem für mehr soziale Eingliederung von Betroffenen und deren Angehörigen geworben werden. Gegenüber den Westfälischen Nachrichten äußern sich Birgit Dike , Leiterin der Seniorenresidenz an der Emspromenade, und Lisa Goebeler , Leiterin des Sozialen Dienstes in der Einrichtung, zum Thema. Und sie nennen erst einmal Zahlen:

„Derzeit leben in Deutschland rund 1,6 Millionen dementiell erkrankte Menschen. Wie Studien und Prognosen zeigen, steigen die Zahlen drastisch an. Bis zu 300 000 Neuerkrankungen pro Jahr werden erwartet, Tendenz steigend.“

Isolation und psychische Überforderung im Umfeld des Erkrankten seien häufig die Folge einer Demenzdiagnose, denn vielen fehlte der Mut, offen über die Erkrankung zu reden.

Und so soll die Woche der Demenz verstärkt für eine soziale Eingliederung von Betroffenen und Angehörigen geworben werden. Den Hobbys nachgehen, im Freundeskreis aktiv bleiben oder sich in der Gemeinde einbringen. Besonders für Menschen mit Demenz sei es sehr wichtig, am sozialen Leben teilzuhaben, berichtet Lisa Goebeler. Auch Angehörige hätten häufig das Gefühl, ausgeschlossen zu werden und nicht mehr sozial integriert zu sein.

Mit bundesweiten Informations- und Aufklärungsveranstaltungen im Rahmen der „Woche der Demenz“ soll darauf hingewiesen werden, dass dementiell Erkrankte und deren Angehörige keinesfalls am Rand stehen, sondern ein Teil der Gesellschaft sind. Birgit Dike: „Mehr Verständnis, aktive Miteinbeziehung und Unterstützung von Betroffenen, das sind wichtige Punkte für mehr Lebensqualität bei Demenz.“

Für Aufklärung, Beratung und Informationen rund um das Thema Demenzerkrankung stehe das Expertenteam der Seniorenresidenz an der Emspromenade mit kompetenten Antworten, Rat und Tat allen Betroffenen zu Seite, versichert Goebeler. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich die Pflege nicht mehr alleine stemmen kann? Welche Möglichkeiten und Arten der Betreuung gibt es und wo finde ich Unterstützung? Dies sind nur einige der Themen, die die Angehörigen beschäftigten.

„Im Rahmen dieser Aktion wollen wir uns aktiv dafür stark machen, Erkrankte und Angehörige besser sozial zu integrieren. Eine Demenz beeinträchtigt das Leben auf vielfältige Weise. Umso wichtiger ist es, nicht die Krankheit zu sehen, sondern die Menschen“, betont Einrichtungsleiterin Birgit Dike. Neben weitreichenden Tipps und Informationen biete ihr Haus nicht nur im Rahmen der „Woche der Demenz“ individuelle Beratung und Hilfen an, sondern steht Betroffenen auch langfristig unterstützend zur Seite.