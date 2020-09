Ralph Perlewitz , ehemaliger CDU-Fraktionschef, kennt die Ratsarbeit in Warendorf seit elf Jahren. Er hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er zum Ende der Legislaturperiode ausscheidet. Bei der konstituierenden Ratssitzung am 12. November ist er nicht mehr dabei. Perlewitz sagt aber zu den neuen Mehrheiten im Rat: „Auch, wenn man als Ratsmitglied mit viel Idealismus an die Sache geht, bleibt es am Ende eine Sachentscheidung. Ratsarbeit ist in erster Linie Arbeit und lässt wenig Raum für kunstturnende Resolutionen. Der Rat muss die Daseinsvorsorge der Bürger regeln. Das werden auch die neuen Fraktionen im Rat der Stadt Warendorf bald merken und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Spätestens dann, wenn es um die Aufstellung des Haushaltes geht und die Frage: Wo soll das Geld herkommen?“

Perlewitz war nicht mehr im Wahlvorbereitungsteam seiner Partei und nahm auch nicht mehr an der Fraktionssitzung der Christdemokraten am Montagabend teil.

18 von 48 Sitzen haben die Christdemokraten im neuen Rat der Stadt Warendorf. 18 Ratsmitglieder, die am Montagabend aus ihren Reihen einen neuen Fraktionschef benannten. Und da setzt die CDU auf Verjüngung. Ein Name, der für diese Position im Vorfeld immer wieder genannt wurde: Frederik Büscher. Bei der Kommunalwahl 2014 gelang ihm auf Anhieb der Sprung in den Stadtrat. Büscher ist 27 Jahre jung, wohnt auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Müssingen, absolviert ein Masterstudium in Volkswirtschaft und ist bislang Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion.