Nein, einen Kater habe er nicht, aber es sei spät geworden, vielmehr früh. Bis vier Uhr morgens hatten der neue Bürgermeister Peter Horstmann und sein Unterstützerteam den sensationellen Wahlerfolg (76,1 Prozent) im Kolpinghaus gefeiert. Er habe sich extra den Montag frei genommen. Am Dienstag müsse er wieder in sein Büro in der Bezirksregierung Münster.