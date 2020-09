Am Dienstag, 6. Oktober, ist der NDR-Journalist Tobias Lickes in Warendorf zu Gast. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gilt das Schicksal von mehr als einer Million deutscher Soldaten immer noch als ungeklärt. Einer dieser Vermissten ist Hans Dohr , während des Krieges Unteroffizier der 267. Infanterie-Division, zuletzt eingesetzt im sogenannten „Heeresabschnitt Mitte“, an der Ostfront im heutigen Weißrussland.

NDR-Reporter Tobias Lickes macht sich auf die Suche nach Spuren von ihm – denn Hans war sein Großonkel. Was haben er und seine Kameraden dort angerichtet? Und: Was ist mit Hans passiert?

Auf der Reise durch Weißrussland lernt der NDR-Reporter den 81-jährigen Peter kennen, der zum ersten Mal in seinem Leben das Grab seines Vaters besuchen will, um sich endlich von ihm zu verabschieden. Peter war sechs Jahre alt, als sein Vater zum letzten Mal zur Ostfront aufbrach.

Organisiert wird diese ungewöhnliche Reise mit 18 Teilnehmern vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge , der in zahlreichen Ländern Friedhöfe für deutsche Soldaten anlegt, unterhält und Angehörigen bei der Suche nach Gefallenen und Vermissten hilft.

„7 Tage … auf der Suche nach Hans“ ist ein Film über die Suche nach Vätern und Angehörigen, die nie aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind, einfühlsam und sehr persönlich erzählt von den NDR-Autoren Tobias Lickes und Benjamin Arcioli.

Gertrud, die Schwester von Hans, hat ihr Leben lang auf den Bruder gewartet. Über diese besondere Geschwisterbeziehung hat Gertruds Tochter, die Mutter von Tobias Lickes, einen Roman geschrieben. Christa Degemann, Wenn Hans kommt, Geest-Verlag, Vechta 2013. Im Film werden Passagen aus dem Briefwechsel zwischen Bruder und Schwester verlesen.

Die Kooperationsveranstaltung von Volkshochschule Warendorf und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. findet im Alten Lehrerseminar, Freckenhorster Str. 43, (Aula, 2. OG) statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Eine vorherige Anmeldung unter 0 25 81/9 38 40 oder per E-mail an: vorwald@vhs-warendorf.de ist erforderlich.