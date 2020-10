Die Stadt Warendorf sucht einen Vorgarten im Stadtgebiet, der insekten- und klimafreundlich gestaltet werden kann. Wer seinen Vorgarten gemeinsam mit einem Fachmann und weiteren Vorgartenbesitzern kostenlos umgestalten möchte, kann sich bei Paul Hartmann melden. Auch wer seinen Vorgarten noch mit einem Obstbaum ausstatten möchte, ist beim städtischen Klimaschutzbeauftragten an der richtigen Adresse, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

In vielen Vorgärten sei der Anteil von Blühpflanzen gering und der Lebensraum für Insekten und Vögel eng geworden. Oft lasse sich schon mit wenig Aufwand und Pflege ein kleines Paradies auf ein paar Quadratmetern schaffen. Am praktischen Beispiel sollen Interessierte in einem Workshop dazu Tipps erhalten.

Wer für diesen Workshop seinen Vorgarten zu Verfügung stellt, dem winken die kostenlose Bereitstellung der Pflanzen sowie natürlich die Tipps des Gartenfachmanns. Sobald der geeignete Vorgarten gefunden ist, wird der Workshop-Termin für interessierte Vorgartenbesitzer bekannt gegeben. Eine Anmeldung ist dann möglich.

Die aktuelle Obstbaumaktion zur Begrünung der städtischen Gärten und Vorgärten läuft noch bis zum 10. Oktober. Maximal drei vergünstigte Bäume inklusive Baumpfahl mit Befestigungsband (20 Euro/Stück) kann jeder Interessierte bei der Stadt bestellen. Zur Auswahl stehen vier Sorten von Apfel-, Kirschen- und Pflaumenbäume, die aufgrund ihrer geringen Größe auch für Vorgärten geeignet sind.

Bestellung der Obstbäume beim Klimaschutzbeauftragten Paul Hartmann mit Nennung der Sorte und deren Anzahl: per E-Mail paul.hartmann@warendorf.de oder telefonisch 0 25 81 / 54 11 31.