„Neue Methoden für alte Probleme“

Zum ersten Mal traten die Linken am 13. September in Warendorf zur Kommunalwahl an. Mit dem Ergebnis: 4,32 Prozent und zwei Sitze im neuen Rat der Stadt. Fraktionssprecher Selmar Ibrahimovic und Sarah Saure erzählen im WN-Interview, wie für sie die Wahl gelaufen ist und was das Ergebnis für sie bedeutet.

Sie beide gehören zu den Gründungsmitgliedern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Ortsverband der Linken in Warendorf ins Leben zu rufen?

Saure: Also eigentlich ist das ganz alleine Selmars Schuld.

Ibrahimovic: Ich bin bereits im Kreisverband der Linken aktiv gewesen. Im September des letzten Jahres begannen dann schon die Vorbereitungen der Kommunalwahlen. Da stellte sich für mich die Frage, warum wir uns nicht in Warendorf aufstellen.

Im Vergleich sind Sie ja noch ein sehr kleiner Ortsverband. Wie gestaltete sich da die Vorbereitung?

Ibrahimovic: Also derzeit zählen wir gerade Mal elf Mitglieder, von denen aber nicht alle aktiv sind. Wir haben sehr von der Erfahrung der anderen Parteien profitiert und haben mit vielen eine gute Kommunikation. Die Grünen erzählten uns beispielsweise von der Möglichkeit, Erstwählerbriefe zu verschicken. Ich glaube, das wäre uns sicherlich sonst durchgegangen. Ansonsten konnten wir auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Sowohl die Plakate wie auch das Wahlprogramm waren für uns eine Premiere.

Die Arbeit scheint sich ja gelohnt zu haben. Sie werden mit zwei Sitzen in den Rat einziehen. Haben Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet?

Saure: Die anderen Parteien haben uns zwei Sitze prophezeit. Das war für uns aber total utopisch. Wir haben uns ehrlich gesagt, einen Sitz erhofft. Dadurch, dass wir uns neu gegründet haben, hatten wir auch keine Referenzwerte, auf die wir uns hätten verlassen können. Durch die Europawahl wussten wir auf jeden Fall, dass es vor Ort Wähler gibt, aber eben nicht so massig. Zwei Sitze sind also echt der Hammer.

Die Wahlbeteiligung in Warendorf lag am 13. September knapp zehn Prozent über dem NRW-Durchschnitt. Was halten Sie davon?

Saure: Die Wahlbeteiligung war in diesem Jahr wirklich sehr gut. Ich denke, dass auch wir einige Nichtwähler mobilisieren konnten. Viele schienen dankbar zu sein, dass es neben den Standard-Parteien eben auch eine Alternative gab.

Ibrahimovic: Zusätzlich wollten viele Wähler etwas bei der Bürgermeisterwahl bewegen. So haben die Parteien bei der Ratswahl von der hohen Wahlbeteiligung zusätzlich profitiert.

Thema Bürgermeister: Was sagen Sie zu dem Ergebnis?

Ibrahimovic: Es ist ja bekannt, dass die Linken Peter Horstmann unterstützten. Inhaltlich decken sich bei uns viele Punkte und menschlich passt es auch super. Er wird Warendorf gut zu Gesicht stehen und einen frischen Wind in die Verwaltung bringen. Eine perfekte Ergänzung einfach.

Saure: Das ist wie bei uns. Selmar ist jung, ich nicht mehr ganz so. Alte Säcke und junge Hasen. Wenn da gut zusammengearbeitet wird, ist das super. Es gibt viele moderne Probleme, bei denen moderne Leute gebraucht werden. Wir brauchen für eine neue Welt auch neue Methoden, um die Probleme zu meistern.

Sie ziehen ja das erste Mal in den Rat der Stadt ein. Was erwarten Sie von Ratsarbeit? Auch im Bezug auf die anderen Parteien.

Saure: Ich denke dass die Arbeit sehr anspruchsvoll sein wird. Unsere Interessen und Meinungen sind oft sehr unterschiedlich, aber es sollte immer um das Beste für Warendorf gehen. Einen Antrag abzulehnen, nur weil er von einer bestimmten Partei gestellt wurde, kommt für uns zum Beispiel gar nicht in Frage.

Also lief im Vorfeld nicht alles harmonisch ab?

Ibrahimovic: Größtenteils schon. Aber teilweise herrschte untereinander ein ziemlich rauer Ton, den wir nicht verstanden haben. Beispielsweise mit den Plakaten in der Altstadt. Uns wurde von der Stadt bestätigt, dass eine Plakatierung nicht gestattet ist, darauf haben wir entsprechend hingewiesen. Das war allgemein und nicht gegen irgendeine Partei geschossen. Es wurde uns aber negativ ausgelegt und teilweise deutlich unter die Gürtellinie geschossen.

Saure: Genau das verstehe ich nicht. Besonders in den sozialen Medien war das teilweise echt daneben, was da lief. Man muss doch nachher noch vernünftig zusammen arbeiten können.

Gibt es konkrete Ziele, die Sie in die Ratsarbeit mitnehmen?

Ibrahimovic: Eigentlich mehrere. Ich möchte auf jeden Fall die Ratsarbeit für die Bürger transparenter gestalten. Wie genau das aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, da wir nicht wissen, was erlaubt ist. Die Bürger sollen aber die Möglichkeit bekommen, die Ergebnisse in einfacher Form schnell zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Saure: Darüber hinaus haben wir natürlich anhand unseres Wahlprogramms auch Ziele. Bereits im laufenden Jahr haben wir versucht, dass Warendorf sich zum „sicheren Hafen“ erklärt. Das möchten wir erneut versuchen. Die Umgehungsstraße für Freckenhorst muss kommen und unabhängig von der B 64n gedacht werden. Das mit der Stadtstraße Nord stimmt so. Wir wollen die B 64n nicht stoppen, sondern sofort eine Resolution mit der neuen Mehrheit beschließen und den Verkehr anders angehen. Ein besonderes Anliegen ist für uns zudem eine kommunale Wohnbaugesellschaft und bezahlbaren Wohnraum für alle zu ermöglichen. Die Privatisierung bringt hier nicht den gewünschten Erfolg, da die Wirtschaftsinteressen der Einzelnen einfach überwiegen.

Gibt es etwas, dass Sie den Wählern gerne sagen möchten?

Ibrahimovic: Auf jeden Fall ein großes Danke. Uns wurde ein großes Vertrauen und eine große Verantwortung entgegengebracht, jetzt sind wir für die Wähler da. Wir möchten auch nach der Wahl noch ein offenes Ohr für die Bürger haben.

Saure: Die Wähler haben ihre Hoffnung in uns gesetzt, dass wir im Rat etwas bewegen werden. Diese möchte ich auf keinen Fall enttäuschen. Gleichzeitig freut es mich sehr, zu sehen, wie viele Menschen politisch so ticken wie wir.