Fest in Freckenhorst verwurzelt

„Dass ich kein gebürtiger Freckenhorster oder Warendorfer bin, wissen wahrscheinlich die wenigsten“, vermutet Dieter Mevert und schmunzelt. „Ich wurde zwar mit Emswasser getauft, aber ein paar Kilometer weiter nördlich, in Rheine.“ Egal, für viele Freckenhorster gehört Mevert, der heute vor 80 Jahren geboren wurde, zur Stiftsstadt wie die Türme des Bauerndoms.

Man habe es ihm aber auch leicht gemacht, sich in Freckenhorst einzuleben und wohlzufühlen, blickt der Jubilar dankbar zurück. Als er nach dem Abitur am Gymnasium Dionysianum in Rheine und dem Studium an der Evangelischen Pädagogischen Hochschule Münster (1960 bis 1963) einen Wunsch-Dienstort angeben sollte, wusste er nur, dass es „nicht nach Rheine und nicht in die Nähe von Rheine“ gehen sollte. Aufgewachsen in einem sehr behüteten Elternhaus, wollte der 23-Jährige endlich auf eigenen Beinen stehen.

Sein Wunsch wurde erhört. Dieter Mevert wurde Lehrer der dreiklassigen evangelischen Paul-Gerhardt-Volksschule Freckenhorst und fand bei einer Familie an der Westkirchener Straße ein möbliertes Zimmer. Für Kost und Logis, erinnert er sich, habe er damals 175 Mark bezahlt und sei dafür in familiärer Atmosphäre umsorgt worden.

Dass er in der Stadt rasch heimisch wurde, habe aber auch an seiner Begegnung mit einem Grundschüler namens Horst Rieger gelegen. Dem Drittklässler, der heute als Professor in Münster wirkt, war der junge Lehrer aufgefallen, der die Schüler der Klassen fünf bis acht einmal in der Woche zum Sportunterricht in die Turnhalle an der heutigen Everwordschule begleitete.

Suchte sein Vater, Richard Rieger, nicht schon länger einen Schülerturnwart für den TuS? Es dauerte nicht lange, da hatte Rieger senior den Junglehrer, der 1966 die zweite Lehrerprüfung ablegte, als Schülerturnwart für den TuS verpflichtet. Fünf Jahre später sollte Dieter Mevert für eine Dekade Vorsitzender des Vereins werden, dessen Ältestenrat er bis 2018 angehörte. Heute ist er Ehrenvorsitzender des TuS.

Dass Mevert rasch in Freckenhorst Wurzeln schlug, ist auch dem damaligen Amtmann Nagel zu verdanken, der den Zugezogenen, der 1968 Lehrer der neuen Hauptschule Freckenhorst geworden und 1972 zum Konrektor der Hauptschule ernannt worden war, unbedingt in Freckenhorst halten wollte.

Der inzwischen vierköpfigen Familie – Dieter Mevert hatte 1969 Rita Joseph geheiratet und wohnte mit ihr und den beiden kleinen Söhnen sehr beengt –, bot der Amtmann ein Grundstück an der Nikolaus-Ehlen-Straße an. Dieter Mevert baute und war endgültig angekommen. Beruflich ging es noch ein Treppchen höher, als er 1989 zum Rektor der Hauptschule Freckenhorst ernannt wurde.

Im Wintergarten seines gemütlichen Hauses, sinniert der Ehrensiegelträger der Stadt über seine vielen Ehrenämter, die er zum Teil auch nach seiner Pensionierung vor 14 Jahren inne hatte. „Ich war kein Pöstchenjäger“, versichert er. Alle Posten seien vielmehr an ihn herangetragen worden. So sei er beispielsweise über Franz Fuchs zur Politik und 1965 in die SPD gekommen, der er bis zum heutigen Tag die Treue hält. Von 1969 bis 1989 saß er für die Sozialdemokraten in den Stadträten von Freckenhorst und Warendorf. 16 Jahre lang war er Schriftführer im SPD-Ortsverein.

1977 gehörte er zu den Mitbegründern des Partnerschaftskomitees Freckenhorst-Pavilly, war zunächst dessen stellvertretender Vorsitzender und von 1980 bis 2003 Vorsitzender. 2005 wurde der Träger der Verdienstmedaille des Partnerschaftskomitees Pavilly zum Ehrenvorsitzenden des Komitees ernannt. Drei Jahre engagierte er sich als Schöffe am Landgericht.

Selbstverständlich war Dieter Mevert viele Jahre lang als Nikolaus im Nikolaus-Collegium tätig und trägt inzwischen den Titel Ehren-Nikolaus. Das ehrenamtliche Engagement, für das ihm der damalige Bundespräsident Roman Herzog 1996 das Bundesverdienstkreuz am Bande verlieh, habe ihm sein Vater vorgelebt erzählt Mevert.

Er selbst hat die Leidenschaft für das Ehrenamt an seine Söhnen Romuald (50), Randolph (49) und Marc (41) weitergegeben: „Sie sind alle infiziert. Das macht mich stolz.“

Stolz war er auch auf die Schwimm-Mannschaften „seiner Hauptschule“, die unter seiner Regie siebenmal NRW-Landesmeister wurden. Das sei vor allem den hervorragenden Trainingsmöglichkeiten im Lehrschwimmbad zu verdanken gewesen, ist der 80-Jährige überzeugt. Die Schließung des Bades, gegen die er 15 Jahre lang als Vorsitzender des Interessen- und Fördervereins „Pro Bad“ kämpfte, hat Mevert sehr getroffen. „Das hat in mir unheimlich viel kaputt gemacht“, sagt er, „das hat das Ehrenamt in mir getötet.“

Sorge, dass ihm ohne Ehrenämter langweilig werden könnte, hat der sechsfache Großvater nicht. In seiner freien Zeit hält er sich mit Gymnastik und Kreuzworträtseln körperlich und geistig fit. Er spielt Doppelkopf, kegelt und liest. Aktuell ein Buch über Geocaching, sein neuestes Hobby.