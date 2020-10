Der Mensch als „Überlebenskünstler“

Für eine vertiefende Auseinandersetzung besuchte die Klasse GE11B des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales mit fachlichem Schwerpunkt Pädagogik nun die Sonderausstellung in Münster. Die bot den Schülerinnen und Schülern eine gute Gelegenheit, den Menschen in seinen vielen Facetten zu betrachten. „Der Mensch ist ein wahrer Überlebenskünstler und kann seine bescheidenen körperlichen Merkmale durch Intelligenz, Sprache und Gemeinschaftsbewusstsein kompensieren“, stellte Rieke Bußmann fachkundig fest.

„Seine Eigenschaften und Fähigkeiten ermöglichen dem Menschen als weltoffenem Wesen sogar, in der Antarktis oder in der Wüste zu überleben“, ergänzte Lea Niemann, nachdem sie die menschlichen Pionierleistungen, in Eiswüsten und in das Weltall vorzudringen, bestaunt hatte.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Schülerinnen und Schüler von den zahlreichen Tastobjekten und den interaktiven Mitmachstationen. „Am besten gefallen hat mir die Station, an der ich mit einer VR-Brille einen Spaziergang auf dem Mars unternehmen konnte“, äußerte sich June Kretschmer begeistert.

Auch im Biologie-Unterricht kann die Klasse vom Besuch der Sonderausstellung profitieren. „Wir haben zahlreiche Anknüpfungspunkte für unsere Themenschwerpunkte Evolution, Genetik, Ökologie und Neurobiologie entdeckt. Der Besuch der Ausstellung als fächerverbindendes Unterrichtsprojekt ist somit eine vielseitige Ergänzung zum schulischen Unterricht“, resümierte die begleitende Fachlehrerin für Biologie, Kristin Antemann, die Veranstaltung.