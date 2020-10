Von Tik Tok, Candy Crush und Co.

Wenn Kerstin Hülser , Lehrerin an der Everwordschule, mit ihren Schülern am Tablet arbeitet, stellt sie einerseits immer wieder fest, wie fit die Schüler sind, wenn es um die Bedienung der Geräte geht. Andererseits hat die Lehrerin der Klasse 4a auch registriert, dass viele Kinder keinen Schimmer von Urheberrecht und den Gefahren haben, die im Umgang mit Apps wie Tik Tok, Sozialen Netzwerken wie Instagram oder im WhatsApp-Messenger lauern.

Um Kinder im sicheren Umgang mit den neuen Medien zu schulen und für mögliche Gefahren zu sensibilisieren, lässt die Everwordschule alle Viertklässler einmal im Jahr einen Medienschutzparcours durchlaufen. Angeboten wird dieser vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. Anders als in der Vergangenheit zogen die Schüler am Montagmorgen nicht von Station zu Station, sondern blieben in Kleingruppen in verschiedenen Klassenzimmern. Eine der Corona-Situation geschuldete Sicherheitsmaßnahme, wie Schulleiter Guido Stricker erläuterte. Lediglich die Referentinnen Katharina Freye , Kathi Braun, Aleeza Hämmisch und Vivian Termeer, Honorarkräfte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien, sowie Lehrerin Kerstin Hülser wechselten von Raum zu Raum.

Während Hülser die insgesamt 25 Schüler über das Urheberrecht und das Recht am eigenen Bild informierte, ging Katharina Freye intensiv auf die Nutzung von Handy, Smartphone und Apps ein.

„Candy Crush“? Natürlich war das kunterbunte Icon den Kindern bestens bekannt: „Das spielt meine Oma“, verkündete ein Schüler. Katharina Freye warnte, dass das zunächst kostenfreie Spielen der „Candy Crush“-Saga ganz schnell teuer werden könne, weil für Extrazüge bezahlt werden müsse. „Wie nennt man das?“, fragte sie in die Runde. „Ich glaub‘ Abzocke“, entgegnete Gökhan; und brachte damit das Wesen der sogenannten In-App-Käufe auf den Punkt.

Die 30 Euro, die hier schon mancher schnell verspielt habe, könne man besser einen Sommer lang in Eiskugeln investieren, empfahl Katharina Freye. Ihre Kolleginnen widmeten sich dem Online-Messenger Whats­App, dessen Vor- und Nachteilen, Funktionen und Einstellungen und gaben den Kindern wichtige Tipps zum Umgang mit dieser App.

Wichtige Infos gab es auch zur App Tik Tok, die bei Kindern außerordentlich beliebt ist, obgleich sie laut der allgemeinen Geschäftsbedingungen erst für Kinder ab 13 Jahren geeignet ist. Ein weiteres Thema: Cyber-Mobbing, das mit der zunehmenden Nutzung des Internets auch Kinder immer häufiger trifft und sogar krank macht.

„Das war heute jede Menge Input“, meinte nach vier Schulstunden Kerstin Hülser, die die Inhalte des Medienschutzparcours, den noch die Klassen 4b und 4c durchlaufen, in den nächsten Tagen mit ihrer Klasse nachbereiten will.