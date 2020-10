Baumbestand muss gesichert werden

Es kommt Bewegung in die städtische Grünfläche zwischen Emspromenade und Münsterwall. Diese Brache soll umgestaltet und nutzbar gemacht werden. Das Quartiersmanagement Altstadt Warendorf hat daher am Dienstagmorgen zu einer Ideensammlung vor Ort aufgerufen. Zahlreiche Anwohner, Passanten und Interessierte machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, um ihre Wünsche zu äußern, was an diesem Standort unbedingt oder gar nicht entstehen soll.

Der Aufsteller hinter Sebastian Höber war schnell gespickt mit bunten Ideenzettel. Jener mit „Erhalt des Baumbestandes“ bekam im Laufe des Vormittags immer mehr Aufzählstriche. Allerdings gaben einige Interessenten zu bedenken, dass aufgrund des Astwerks der Lichteinfall beschränkt sei.

Das Quartiersmanagment Altstadt Warendorf hat Bürger dazu aufgerufen, ihre Ideen für die Umgestaltung der brach liegenden städtischen Grünfläche zwischen Emspromenade und Münsterwall einzubringen. Foto: Alex Piccin

Die Lage zwischen Marien-Kindergarten und Seniorenheim böte sich an für einen generationsübergreifenden Ansatz. Überdachte Sitzmöglichkeiten mit Tischen lagen ebenfalls hoch im Kurs, ferner eine Art grünes Klassenzimmer, ein Sinnespfad für Alt und Jung, insektenfreundliche Bereiche oder kleine Spielmöglichkeiten für Kinder.

Letzteres biss sich mit den Ideen einiger Anwohner. Sie gaben zu bedenken, dass auf Lärm, eine ausreichende Beleuchtung und Sauberkeit geachtet werden solle: „Wir wollen hier keinen Rummelplatz.“

Was auf jeden Fall umgesetzt werden soll, ist ein möglichst barrierearmer Durchgang. „Ganz barrierefrei wird nicht funktionieren, da der Höhenversatz zu groß ist. Die Wege wären dann zu steil“, erklärt Höber. Er ergänzt: „Wir sammeln erst einmal alle Ideen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass wir es nicht jedem recht machen können. Es werden Kompromisse gefunden werden müssen.“

Eine erste Planskizze zeigt Möglichkeiten auf. Foto: Alex Piccin

Das Budget für die Umgestaltung der Fläche, auf der bis etwa 2010 ein Spielplatz gestand hat, liegt bei etwa 60 000 Euro. Sie stammen aus Mitteln der Städtebauförderung.

Eigentlich hätte die Veranstaltung bereits im März stattfinden sollen, doch die Corona-Pandemie ließ den angestrebten Termin platzen. „Die direkte Bürgerbeteiligung ging aufgrund der Corona-Verordnungen nicht. So haben wir ein halbes Jahr verschenkt“, bedauert Helga Beckmann vom Quartiersmanagment. Der nächste Schritt ist die Fertigstellung einer Entwurfsplanung. Damit ist das Planungsbüro Kopperschmidt + Moczala aus Dortmund beauftragt. Juliane Kopperschmidt rechnet noch Weihnachten mit einer Fertigstellung jenes Entwurfes. Dieser wird zunächst mit den Anwohnern rückgekoppelt und geht dann in die Politik.

Juliane Kopperschmidt vom Planungsbüro Kopperschmidt + Mozcala aus Dortmund wird daraus eine erste Entwurfsplanung erstellen. Foto: Alex Piccin

Das Quartiersmanagment sammelt noch etwa zwei Wochen lang Ideen. Diese können im Büro am Krickmarkt 13 oder per E-Mail an quartiersbuero@altstadt-warendorf.de geäußert werden.