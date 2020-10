Die Lauren­tiusschule hat am heutigen Donnerstag wieder den Präsenzunterricht aufgenommen. Die Grundschule war von Amts wegen geschlossen worden, nachdem sich drei Schüler mit dem Coronavirus infiziert hatten. Die Testungen der insgesamt etwa 200 Personen, davon 172 Schüler, verliefen allesamt negativ.

Darüber erfreut zeigte sich die Schulleiterin Barbara Schulze Niehues. Alle Lerngruppen nehmen den Unterricht nach Stundenplan wieder auf, auch die so genannte „Acht-bis-Eins-Betreuung“ und die OGS.

Damit sich so ein Fall eines kompletten Lockdown nicht wiederholt, sind schulorganisatorische Konsequenzen gezogen worden, erklärt die Schulleiterin: „Wir haben noch einmal in den Klassen überprüft, wo und wie die Kontakte weiter eingedämmt werden können.“ Demnach werde ein Klassenleitungsteam, soweit es möglich ist, alle Aufgaben übernehmen. Das kann etwa der Unterricht in unterschiedlichen Fächer sein. Schwierig werde es allerdings beim Schwimmunterricht, denn dieser darf nur von Lehrkräften erteilt werden, die eine aktuelle Rettungsfähigkeit aufweisen können.

Nur symptomfrei in den Unterricht

Bevor die Kinder wieder zur Schule durften, sind die Eltern vom Gesundheitsamt kontaktiert worden, sagt Schulze Niehues. Sie verweist auf die Ordnungsverfügung der Stadt Warendorf, die an die Eltern gegangen ist: „Das Gesundheitsamt hat in Einzelfällen gefragt, ob das Kind symptomfrei ist. Wenn ja, darf es wieder in die Schule.“

Wie der Kreis am Mittwoch mitteilte, sind in der Grundschule in Einen nach einem positiven Fall alle 60 Tests negativ ausgefallen. In der Gesamtschule Warendorf ließ sich der Kreis der Kontaktpersonen auf 14 Mitschüler eingrenzen. Im Kindergarten St. Marien ist die Testung nach dem positiven Fall einer Erzieherin am Donnerstag geplant.