Erinnerung an Dr. Georg Leber

Warendorf -

Anlässlich des 100. Geburtstages ihres Großvaters Dr. Georg Leber, ehemaliger Bundesminister der Verteidigung, trugen sich am Mittwochnachmittag im Historischen Rathaus Dirk und Björn Leber in das Goldene Buch der Stadt Warendorf ein. Zuvor hatten sie in der Georg-Leber-Kaserne den Grundstein in Augenschein genommen, den ihr Großvater dort vor 46 Jahren gelegt hatte.