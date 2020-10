Der traditionelle Warendorfer Fettmarkt mit Kirmes, Vieh- und Landmaschinenmarkt, Krammarkt, Trödel und Reitturnier findet coronabedingt in diesem Jahr nicht statt.

Damit die Tradition Fettmarkt nicht in Vergessenheit gerät, laden die Warendorfer Einzelhändler im Zeitraum der Fettmarktwoche statt dessen zum „herzlich herbstlichen“ Einkaufsbummel ein. Los geht es mit einem Latenight Shopping am Freitag, 16. Oktober. Dabei können die Passanten in entspannter Atmosphäre bis 22 Uhr einkaufen.

Bis zum eigentlichen Fettmarkt-Mittwoch, 21. Oktober, locken außerdem zahlreiche Fettmarkt-Vergünstigungen zum Shoppen nach Warendorf. Welche Angebote die teilnehmenden Geschäfte und Gastronomen genau machen, wird im Netz unter dem Stichwort „herzlich herbstlich“ zu finden sein. Dort finden sich Rabatt-Coupons, die ausgedruckt oder per Smartphone im Geschäft vorgelegt werden können. Die Rabatt-Coupons sind auch in Form eines Flyers erhältlich.

Eine Premiere feiert an diesem Wochenende die Führung durch das Dezentrale Stadtmuseum. Treffpunkt am Samstag und Sonntag ist hierfür das Stadtmodell am Historischen Rathaus um 11 Uhr. Anmeldungen nimmt die Tourist-Information, Emsstraße 4, entgegen.

Ein bisschen Kirmes-Feeling gibt es trotzdem: Zur Erinnerung an die Fettmarktkirmes halten die teilnehmenden Händler für ihre Kunden ein Lebkuchenherz bereit.

Die Aktionswoche wird abgerundet durch ein Schätzspiel. Um den Gewinn, einen Jahresvorrat eingemachter Gurken und Gemüsespezialitäten, zu erhalten, muss man das Gewicht eines Riesenkürbisses am Historischen Rathaus schätzen. Das Schwergewicht der Sorte „Atlantic Giant“ wird vom Hof Austermann bereitgestellt. Teilnahmekarten gibt es bei der Stadt, allen teilnehmenden Händlern sowie dem Hofladen Austermann.