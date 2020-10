Warendorf -

Von Rebecca Lek, rele/ed

Peter Grewer hat sich da etwas einfallen lassen: keine Corona-Bubble, wie in New York, dafür stehen jetzt aber gläserne Gewächshäuser im „Vorgarten“ seiner "minibar". Die Idee habe er aus Amsterdam mit nach Warendorf gebracht. Bis zu zwölf Personen finden in dem drei mal 1,80 Meter großen und über zwei Meter hohen Plexiglashaus Platz. Corona macht die Wirte erfinderisch.