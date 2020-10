Kamil Wojtakowski nahm an Single-Podcast teil

Warendorf -

Von Joke Brocker

Vom Podcast-Format „ frag-marie.de “ ist der Warendorf Kamil Wojtakowski sehr angetan. Für Singles wie ihn sei die Partnersuche über diese Plattform ideal. Nicht nur in in Corona-Zeiten, in der Kneipenbesuche wohlüberlegt sein wollen.