Die Sportschule der Bundeswehr , der Lions Club und die Kirchengemeinde St. Laurentius haben während eines Pressegespräch in der Bundeswehr-Kaserne auf zwei allgemein interessierende Ereignisse hingewiesen. Betrüblich ist die Nachricht, dass in diesem Jahr das große Advents-Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr Münster in der Marienkirche nicht dargeboten wird und damit auch die Jubiläumsfeiern (50 Jahre Lions Club und 25 Jahre Adventskonzert Marienkirche) vertagt werden müssen.

Oberst Michael Maul, Lions-Präsident Stefan Maimann und Pfarrer Peter Lenfers haben aber gleichzeitig eine erfreuliche Nachricht angefügt. Die mit dem Konzert-Erlös immer verbundenen guten Taten der drei Einrichtungen werden gesichert durch eine für die Allgemeinheit höchst attraktive Auslobung von Sachpreisen im Rahmen einer Verlosung. In die elektronische „Trommel“ landen alle Lose, die zu einem Preis von mindestens fünf Euro erworben werden und Spenden darstellen.

Fünf Wochen lang Lose erwerben

Klimaneutral erfolgt der Losverkauf ab Montag, 2. November, bis Dienstag, 10 Dezember. Die 100 am 11. Dezember zu ermittelnden Preisträger dürfen sich beispielsweise freuen über zwei Karten für ein öffentliches Musikfest, Mitflug mit einem Segelflieger in Oerlinghausen, zwei Karten für ein Leichtathletikfest in Braunschweig, eine Championat-Dauerkarte, ein Trikot, eine Musik-CD, ein Miele Staubsauger, eine Münze Warendorf von 1690, ein Weinpaket oder eine Karte für das Galeriekonzert.

Neben den Preisen dürfte der größere Antrieb zur Teilnahme wohl darin bestehen, dass jeder Spender zu einer guten Tat beiträgt. Die Ersparnis für die Konzert-Eintrittskarte könnte Anlass sein, außerhalb der Losteilnahme spendenfreudig zu sein. Denn wie in den Vorjahren kommen die Erlöse wieder zur Hälfte dem Lions Club Warendorf für seine örtlichen Hilfsmaßnahmen Lions Quest und Klasse 2000 sowie der Suchtprävention, dem Therapeutischen Reiten und Unterstützungsaktionen von Einzelpersonen zugute. Auf den bisherigen Viertelanteil verzichtet die Bundeswehr zugunsten der Kirchengemeinde St. Laurentius, die ihren halben Erlösanteil wiederum für Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche ihrer Gemeinde verwenden wird.

Spendenwillige und Loskäufer mögen mit Namen, Adresse, Telefonnummer über das Internet mit www.lions-warendorf.de Kontakt unter Angabe ihres finanziellen Beitrages (Losanzahl) aufnehmen. Sie erfahren nach einer Verlinkung zum Vorzimmer des Sportschulkommandeurs Näheres zum weiteren Vorgehen.