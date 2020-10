Warendorf -

Von Joachim Edler

Die Einlass-Kontrollen waren miteinander vernetzt und regulierten so den Besucherstrom. Parkeinweiser regelten den Autoverkehr. In die Halle kam nur, wer kein Fieber und keine Symptome hatte. Bereitwillig ließen die Besucher den Fieberscheck über sich ergehen und Desinfektionsmittel in ihre Hände sprühen. Schließlich gehört der Trödelmarkt der Warendorfer Kinderhilfsorganisation zu den beliebtesten Märkten in Warendorf. Dementsprechend hoch war der Ansturm am ersten Tag.