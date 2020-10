Jedes Kürbisherz schlagt höher bei einem Anblick der großen Kürbisvielfalt in der Warendorfer Andreasstraße 9 (gegenüber von Lidl ). Der dortige Kürbisverkauf von Resi und Reinhard Schnucklake erfolgt zu Gunsten der Kinderhilfe Nepal e.V.

Besonders unter den momentanen erschwerten Coronahygienebedingungen ist hier ein völlig kontaktloser möglich. Man nimmt sich einen Kürbis und wirft den „Gegenwert“ in den an der Wand hängenden Hausbriefkasten.

Monika Lucht ist über diese Aktion der Familie Schnuck­lake besonders erfreut, da sie in diesem Jahr noch keinerlei Einnahmen aus den sonst üblichen Flohmarktverkäufen hatte. Gerade diese Einnahmen fließen besonders bedürftigen Kindern in Nepal zu. Da in Nepal immer noch Schulen und Kindergärten geschlossen sind, bekommen die Kinder dort die sonst übliche warme Mahlzeit, die häufig die einzige Mahlzeit am Tag ist, nicht. Und das Essen zu Hause reicht schon in normalen Zeiten oft nicht für die ganze Familie. Deshalb stellt der Helfer der Kinderhilfe in Nepal im Land vor Ort Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln wie Reis, Mehl, Zucker und Öl zusammen und verteilt sie an besonders Bedürftige.

Kontaktlos kann das Geld für die Kürbisse in den Briefkasten geworfen werden. Foto: Privat

„Wir können von hier finanzielle Hilfe leisten, indem wir den Erlös aus derartigen Aktionen, wie dem Kürbisverkauf, für die Hilfspaket-Aktionen in Nepal einsetzen. Auch wenn bei uns die coronabedingte Situation ständig schwieriger wird, ist sie in Nepal noch viel extremer“, so Monika Lucht.

Der Verkauf der Familie Schnucklake läuft solange der Kürbisvorrat reicht. Wer kein Kürbisfan ist und trotzdem mit einer kleinen Spende helfen will, kann dies mit dem Betreff: Projekte Lucht auf das Spendenkonto der Kinderhilfe Nepal tun: Sparkasse Bamberg, IBAN: DE24 7705 0000 0578 211401.

Gerne erteilt Monika Lucht auch weitere Informationen unter 0 25 81/6 25 92.