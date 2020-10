Es sind noch wenige Wochen bis Weihnachten . Überall beginnen die Vorbereitungen. Aber auch die Adventszeit hat einiges zu bieten. Im Modehaus Ebbers wird, wie in den Jahren zuvor, die „Adventsgalerie“ vorbereitet. Diesmal mit dem Thema: „Warendorf im Advent“.

Gezeigt werden die Weihnachtsteller, die Hermann und Martina Kruse zusammen mit der Porzellanmanufaktur Uhlenhorst in den Jahren 1974 bis 2000 initiiert und in ihrem Porzellanhaus am Warendorfer Marktplatz verkauft haben. Insgesamt 25 Teller mit weihnachtlichen Motiven von Warendorf wurden herausgebracht. Die Auflagenhöhe war Jahr für Jahr leicht unterschiedlich und betrug zwischen 250 und 360 Tellern. Kleine Raritäten sind es also, die in der Adventszeit komplett ausgestellt werden sollen.

Einen Großteil der Teller hat Rudolf Berger für die Ausstellung zusammen getragen. Einige der Exponate stammen aus dem eigenen Bestand, andere sind Leihgaben von Warendorfer Bürgern. Noch aber fehlen Rudolf Berger die Weihnachtsteller aus den ersten Jahren von 1976 bis 1980.

Unterstützung angefragt

Viele Gespräche hat er in den vergangenen Wochen geführt, um in der Ebbers-Galerie die Sammlung der Warendorfer Teller komplett auszustellen. Bisher ohne Ergebnis. Aber Rudolf Berger hofft, dass sich Leser finden, die bereit sind, durch eine Leihgabe diese Lücke zu schließen.

Jahr für Jahr gestalten das Ebbers-Team und Rudolf Berger, der Senior im Haus, in der Vorweihnachtszeit die Kunstgalerie mit viel Freude und Engagement. Die „Adventsgalerie“ in diesem Jahr, wird sozusagen eine Warendorfer Eigenproduktion sein.