Die Linke und Die Partei werden im Warendorfer Stadtrat eine gemeinsame Fraktion bilden. Sie nennt sich fortan Die Linke/Die Partei, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits während des Kommunalwahlkampfes wurde diese Idee von verschiedenen Seiten geäußert, doch hielt man sich mit Überlegungen und Planungen zurück. Das primäre Ziel war der eigene Einzug, im Idealfall bereits in Fraktionsstärke.

Dies gelang der Linken auch, für die mit 4,3 Prozent Sarah Saure und Selmar Ibrahimovic in den Stadtrat gehen. Diese hatten auf Paulo da Silvas Anfrage reagiert, der für Die Partei in den Stadtrat gewählt wurde und eine Fraktionsbildung mit den Linken anstrebte. „Wir haben Paulos Anfrage gerne angenommen“, sagt Sarah Saure. „Wir haben das als Ortsverband besprochen und haben keinerlei Bauchschmerzen gehabt. Paulo ist kompetent und Die Partei ist definitiv links zu verorten. Es spricht also nichts dagegen.“

Da Silva freut sich über die Gründung einer gemeinsamen Fraktion und versichert, dass es weder an sachlicher Politik, noch an „satirischem den Spiegel vorhalten“ fehlen wird.

Als jüngster Fraktionsvorsitzender wurde der 21-jährige Selmar Ibrahimovic gewählt. Dieser beteuert, die Fraktion gewissenhaft und vernünftig zu leiten und mit seinen Genossen gute Ideen und frischen Wind nach Warendorf zu bringen.

Die Fraktion Die Linke/Die Partei muss nun nur noch von der Stadtverwaltung als solche anerkannt werden. Dafür hat die Fraktion ein Selbstverständnis, eine Geschäftsordnung und ein Gründungsprotokoll eingereicht. Eigene Facebook- und Instagram-Seiten sollen folgen.