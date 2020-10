Schweren Herzens haben sich die Organisatoren des Freckenhorster Weihnachtsmarktes, der traditionell am dritten Adventswochenende stattfindet, zur Absage entschieden. Bis zum 29. Oktober gelte der Kreis Warendorf als Corona-Risikogebiet. „Und wer weiß, was uns noch bevorsteht, ob es möglicherweise noch einen Lockdown geben wird“, sagt Andrea Sievert , die sich mit den Vereinen in Verbindung gesetzt hatte, um dort ein Meinungsbild abzufragen. Die Vereine hätten schon gerne, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft, einen Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, doch die Umsetzung aller Auflagen sei als extrem schwierig eingeschätzt worden.

Viele hätten die Idee, einen Markt trotz Corona zu veranstalten, als zu „risikobehaftet“ bewertet. Zudem würde alles, was den Freckenhorster Weihnachtsmarkt ausmache – Gespräche, die gemeinsame Einstimmung auf die Weihnachtszeit – durch die Vielzahl an Sicherheitsvorkehrungen zunichte gemacht. Damit es auf dem Stiftsmarkt trotzdem ein bisschen weihnachtlich wird, wollen sich Andrea und Thilo Sievert darum kümmern, dass wieder ein prächtiger Weihnachtsbaum aufgestellt wird.

Den Baumschmuck dürfen die Kinder in den örtlichen Kitas basteln, allerdings werden sie ihn diesmal nicht selbst aufhängen. „Wir fahren dann zu den Kindergärten und holen den Schmuck ab“, verspricht Andrea Sievert und denkt schon über eine kleine Überraschung für die Kinder nach.