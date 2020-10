Das Jahr ihres 40-jährigen Bestehens hatten sich die Altstadtfreunde gewiss anders vorgestellt. Doch die Corona-Pandemie sorgte nicht nur für eine Verschiebung der Jahreshauptversammlung von April auf Oktober, sondern auch dafür, dass alle für das Jahr des runden Geburtstags angedachten Veranstaltungen abgesagt werden mussten.

Trotzdem legten die Altstadtfreunde die Hände nicht in den Schoß, wie ein fast einstündiger Rückblick des Vorsitzenden Laurenz Sandmann am Dienstagabend während der Jahreshauptversammlung zeigte. Um den Corona-Schutzmaßnahmen Genüge zu tun, fand das Treffen, an dem etwa 25 Mitglieder teilnahmen, im geräumigen Paul-Schallück-Saal des Theaters am Wall statt. Während die Altstadtfreunde im vergangenen Jahr mit vielen Aktionen anlässlich des Westfälischen Hansetages von sich reden machten und am Fettmarkt-Sonntag den Schweinemarkt „bespielt“ hatten, findet die Arbeit des Vereins dieses Jahr – notgedrungen – eher im Verborgenen statt.

Trotzdem: „Wir haben so viel gearbeitet wie nie zuvor“, bemerkte Sandmann und berichtete von Nachlässen Karl-Heinz Darpes , Kurt Schäffers und Manfred Kampelmanns, die dem Verein überlassen wurden und inventarisiert werden müssen. Durch Nachlässe, darunter der des verstorbenen Beiratsmitgliedes Klemens

Beckmann, sei auch die Bibliothek der Altstadtfreunde um 1000 Bücher gewachsen. Stark erweitert worden sei zudem, ebenfalls durch einen Nachlass, die Bibliothek zur jüdischen Geschichte.

Um die Vielzahl der Exponate sicher zu lagern, benötigt der Verein ein neues Museums-Magazin, das in einer aus dem frühen 19. Jahrhundert stammenden Scheune, die komplett umgebaut werden soll, Platz finden könnte. Das Gebäude am Neuenhof könne zudem Besuchern bei Stadtrundgängen als typisches Beispiel für ein Scheunengebäude aus jener Zeit gezeigt werden.

Das Haus Katzenberger in der Klosterstraße 7, dessen Erdgeschoss mit Biedermeierzimmer und Tapetensaal Teil des Dezentralen Stadtmuseums ist, soll voraussichtlich im November im rückwärtigen Teil endlich die schon lange genehmigte, auch als Bühne nutzbare Terrasse sowie einen Aufzug erhalten. Finanziert wird das Vorhaben mit Mitteln aus dem Altstadt-Fond. Um das Entree in den Garten, der gleich neben dem Kino „Scala“ liegt, attraktiver zu gestalten, soll eine Wand des Kinos Teil der „essbaren Stadt“ werden und mittelfristig zur Spalierobst-Ernte einladen.

Der Verein, der sich Denkmalpflege, Stadterhaltung und Stadtbildpflege auf die Fahnen geschrieben hat und großen Anteil daran trägt, dass in diesem Sommer beispielsweise der Laurentius-Bildstock am Haus Haffke eingeweiht wurde, hat sich auch Gedanken über die Bausubstanz auf dem Brinkhausgelände gemacht. „Die Wertschätzung wurde nicht überprüft“, monierte Laurenz Sandmann, dass sich in Warendorf offenbar niemand Gedanken über den Zustand der Bausubstanz und mögliche Nutzungsmöglichkeiten (Markthalle, Konzert- oder Ausstellungsraum, Spielhalle für Kinder, Museumsmagazin, Café, Restaurant und, und, und) gemacht habe. Im benachbarten Lippstadt seien die Bürger in ähnlicher Situation erfolgreich auf die Barrikaden gegangen. Die Altstadtfreunde hätten, das Beispiel Lippstadt vor Augen, schon vor 15 Monaten eine bauhistorische Untersuchung bei der Stadt beantragt.

Doch außer einer Eingangsbestätigung nach sechs Wochen habe man keine weitere Nachricht aus dem Rathaus bekommen. „Wir sind kein Larifari-Verein“, ärgerte sich Sandmann über die „Ignoranz der Verwaltung“; und hofft nun, dass die Anfrage des Vereins unter neuen Bedingungen im Rat und mit dem neuen Bürgermeister dahingehend beantwortet wird, „dass Fachleute uns erklären, was möglich ist.“ In diesem Zusammenhang könne man auch über den Vorschlag von Sigfried Krebse diskutieren, der Pförtnerhaus und Wagenhalle auf dem Brinkhausgelände für denkmalwürdig hält und forderte, dass die Altstadtfreunde sich klar dazu positionierten.

Gegenwärtig in Vorbereitung ist Band 3 der Schriften der Altstadtfreunde, in dem es um das 40-jährige Bestehen geht. Beiratsmitglied Cristina Costas Rodríguez berichtete über die Präsentation des Vereins in den sozialen Medien (Instagram und Facebook), Schatzmeister Karl-Heinz Kreyenborg über den zufriedenstellenden Kassenbestand, der durch eine Erbschaft um 40 000 Euro aufgestockt wird. Wolfgang Reisner informierte über Einnahmen und Ausgaben in den Museen.

Schließlich wurden Hans Rennemeier und Egon Klaus als Beiratsmitglieder und Maria Rotert als Kassenprüferin gewählt.